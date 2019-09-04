Звезды на Байкале, прощание с мусором и Годо

Концерты

«Звезды на Байкале»

Пожалуй, главное культурное событие сентября в Иркутске. Ежегодный фестиваль «Звезды на Байкале» — это фестиваль, на концерты которого билеты порой раскупают в первые же часы открытия продаж. Однако сегодня можно еще успеть приобрести парочку.

В этом году для участия в фестивале приехали 280 музыкантов, среди них — дирижёры Димитрис Ботинис, Кристиан Ярви, Александр Сладковский, квартет имени Давида Ойстраха, а также Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. Самые «вкусные» концерты этих выходных — выступление русско-абхазской оперной дивы Хиблы Герзмавы вместе с джазовым квартетом Якова Окуня 5 сентября, а также вечер камерной музыки с участием Дениса Мацуева, Юлиана Рахлина (скрипка, Австрия) и Сары Макэлрави (альт, Австрия) 6 сентября.