вернуться на старую версию сайта
18 сентября, пятница
Москва
Россия
Войти
Россия
Выходные в городе4 сентября 2019

Звезды на Байкале, прощание с мусором и Годо Концерты, спектакли и городские события предстоящих выходных

Звезды на Байкале, прощание с мусором и Годо
РедакторЕкатерина Зырянова

Концерты

«Звезды на Байкале»

Пожалуй, главное культурное событие сентября в Иркутске. Ежегодный фестиваль «Звезды на Байкале» — это фестиваль, на концерты которого билеты порой раскупают в первые же часы открытия продаж. Однако сегодня можно еще успеть приобрести парочку.

В этом году для участия в фестивале приехали 280 музыкантов, среди них — дирижёры Димитрис Ботинис, Кристиан Ярви, Александр Сладковский, квартет имени Давида Ойстраха, а также Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. Самые «вкусные» концерты этих выходных — выступление русско-абхазской оперной дивы Хиблы Герзмавы вместе с джазовым квартетом Якова Окуня 5 сентября, а также вечер камерной музыки с участием Дениса Мацуева, Юлиана Рахлина (скрипка, Австрия) и Сары Макэлрави (альт, Австрия) 6 сентября. 

Когда

4-13 сентября, 19:00

Где

Иркутский музыкальный театр имени Н. М. Загурского, Иркутская областная филармония

Сколько

1500-5000 рублей

sibkassa.ru

Спектакли

Пластический спектакль «к.ОМ.а» 

Пластический спектакль по пьесе Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» представит театр танца Владимира Лопаева «PROдвижение». Сюжет пьесы не поддается однозначному толкованию. Главные ее герои завязли во времени, пригвожденные к одному месту в ожидании некоего Годо. Он должен внести в их бессмыссленное существование. Зрителю предстоит самому определить, кто же такой Годо — человек, бог или смерть. 

Когда

7 сентября, 19:30 

Где

ул. Карла Маркса, 40, бизнес-центр «Собрание», корпус 1, 3-й этаж

Сколько

400 рублей

teatr_lopaeva

Посол доброй воли ЮНЕСКО, режиссер Марко Артуро Мессина (в центре)

Фестивали

Закрытие марафон-феста «Минута для будущего»

7 сентября в Иркутске завершится марафон-фест «Минута для будущего», который организовал благотворительный фонд «Подари планете жизнь». Концерт на острове Юность в этот день проведет российская телеведущая, актриса Татьяна Лазарева и кинорежиссёр, продюсер Юрий Яшников. Почетным гостем станет посол доброй воли ЮНЕСКО, кинорежиссёр, композитор Марко Артуро Мессина. 

Для иркутян в этот день готовят конкурс «Е-да!», концертную программу, а также лазерное шоу. Кстати, для желающих познакомиться с послом доброй воли Марко Артуро Мессина 5 сентября пройдет встреча в «Молчановке», начало — в 18:00. 

Когда

7 сентября, 17:30

Где

остров Юность

Сколько

free

1mforfuture.ru

Фотографии: обложка, 1 — Яна Ушакова; 2 — teatr_lopaeva; 3 — mamsette

Читайте нас там, где удобно:

Facebook

VK

Instagram

Share
0
скопировать ссылку

Комментарии

0 комментариев

Тэги

Сюжет

Люди

Места

Прочее

Новое и лучшее

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Первая полоса

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
Гид The Village
Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
0
Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
Гид The Village

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Истории
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеряИ куда теперь сдавать ненужные вещи
0
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Истории

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря И куда теперь сдавать ненужные вещи

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»
Где ты живёшь

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»Дом, где работал Шагал и снимают кино

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»
Где ты живёшь

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном» Дом, где работал Шагал и снимают кино

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
0
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Главные выставки осени
Планы на сезон

Главные выставки осениУорхол, Макаревич/Елагина и Саша Фролова

Главные выставки осени
Планы на сезон

Главные выставки осени Уорхол, Макаревич/Елагина и Саша Фролова

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября
0
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября

Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка
Отказаться от чайных пакетиковЧтобы жить экологичнее
2
Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка

Отказаться от чайных пакетиков Чтобы жить экологичнее

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
0
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?

Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
Гид The Village
Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
1
Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
Гид The Village

Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Квартира недели
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
9
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Квартира недели

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
0
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
1
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
1
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье

Главное: Отравление Навального
Ситуация
Главное: Отравление НавальногоМатериал обновляется
4
Главное: Отравление Навального
Ситуация

Главное: Отравление Навального Материал обновляется

Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала
Ситуация
Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадалаКогда правила сервиса позволяют это сделать
0
Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала
Ситуация

Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала Когда правила сервиса позволяют это сделать

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос
Люди в городе

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос
Люди в городе

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос

У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
Покупка недели
У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
1
У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
Покупка недели

У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист

Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений
Видео
Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растенийВ гостях у «Мадам Фитиль»
0
Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений
Видео

Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений В гостях у «Мадам Фитиль»

О чем стоит врать на собеседовании?
Рабочий вопрос
О чем стоит врать на собеседовании?И чего придумывать не нужно
2
О чем стоит врать на собеседовании?
Рабочий вопрос

О чем стоит врать на собеседовании? И чего придумывать не нужно

Подпишитесь на рассылку