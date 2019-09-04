Звезды на Байкале, прощание с мусором и Годо Концерты, спектакли и городские события предстоящих выходных
Концерты
«Звезды на Байкале»
Пожалуй, главное культурное событие сентября в Иркутске. Ежегодный фестиваль «Звезды на Байкале» — это фестиваль, на концерты которого билеты порой раскупают в первые же часы открытия продаж. Однако сегодня можно еще успеть приобрести парочку.
В этом году для участия в фестивале приехали 280 музыкантов, среди них — дирижёры Димитрис Ботинис, Кристиан Ярви, Александр Сладковский, квартет имени Давида Ойстраха, а также Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. Самые «вкусные» концерты этих выходных — выступление русско-абхазской оперной дивы Хиблы Герзмавы вместе с джазовым квартетом Якова Окуня 5 сентября, а также вечер камерной музыки с участием Дениса Мацуева, Юлиана Рахлина (скрипка, Австрия) и Сары Макэлрави (альт, Австрия) 6 сентября.
Когда
4-13 сентября, 19:00
Где
Иркутский музыкальный театр имени Н. М. Загурского, Иркутская областная филармония
Сколько
1500-5000 рублей
Спектакли
Пластический спектакль «к.ОМ.а»
Пластический спектакль по пьесе Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» представит театр танца Владимира Лопаева «PROдвижение». Сюжет пьесы не поддается однозначному толкованию. Главные ее герои завязли во времени, пригвожденные к одному месту в ожидании некоего Годо. Он должен внести в их бессмыссленное существование. Зрителю предстоит самому определить, кто же такой Годо — человек, бог или смерть.
Когда
7 сентября, 19:30
Где
ул. Карла Маркса, 40, бизнес-центр «Собрание», корпус 1, 3-й этаж
Сколько
400 рублей
Фестивали
Закрытие марафон-феста «Минута для будущего»
7 сентября в Иркутске завершится марафон-фест «Минута для будущего», который организовал благотворительный фонд «Подари планете жизнь». Концерт на острове Юность в этот день проведет российская телеведущая, актриса Татьяна Лазарева и кинорежиссёр, продюсер Юрий Яшников. Почетным гостем станет посол доброй воли ЮНЕСКО, кинорежиссёр, композитор Марко Артуро Мессина.
Для иркутян в этот день готовят конкурс «Е-да!», концертную программу, а также лазерное шоу. Кстати, для желающих познакомиться с послом доброй воли Марко Артуро Мессина 5 сентября пройдет встреча в «Молчановке», начало — в 18:00.
Когда
7 сентября, 17:30
Где
остров Юность
Сколько
free
Фотографии: обложка, 1 — Яна Ушакова; 2 — teatr_lopaeva; 3 — mamsette
Комментарии
Тэги
Сюжет
Люди
Места
Прочее