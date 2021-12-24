Четырехлетие Syndrome и годовщина «Куба»

Syndrome

Когда 18:00 Где ул. 8 Марта, 13 Сколько 500 рублей

Праздник по случаю дня рождения клуба продолжается, да и не просто продолжается, а лихо набирает обороты: субботним вечером гремят москвичи «Спасибо» при саппорте не менее лихих «Пекинский велосипед», «раздор!» и нежных «Внимание, брусника!». Но и это еще не все. По тем же ценам и в том же тайминге в воскресенье концерты дадут легендарные Usssy, тоже с московской пропиской, а также Batyasweed, «Лиз Шерман» и i.luv.u. Приходите, угарите, поздравьте.