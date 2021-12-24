Четырехлетие Syndrome и годовщина «Куба» Первые выходные после смягчения ограничений (теперь можно и после 23:00)
Каждую пятницу промо-бюро «Теснота» выпускает авторский гид по выходным на The Village Екатеринбург. Это вечеринки, которые Саша Елсаков и Слава Душин посетят сами и советуют горожанам.
С 25 октября в связи с указом правительства Свердловской области посещать все мероприятия можно только по QR-кодам и медицинским документам, подтверждающим прививку от коронавируса.
Syndrome
Когда
19:00
Где
ул. 8 Марта, 13
Сколько
500 рублей
Клуб Syndrome отмечает четырехлетие эпичным марафоном из концертов. В пятницу играют только локальные банды: Truckdrivers, «Местные», Bubble Gum и Лай. В баре спрашивайте пиво, сваренное совместно с пивоварней Red Rocket и оттопыривайтесь так, чтобы силы остались на следующие дни.
«Самоцвет»
Когда
22:00
Где
ул. Малышева, 29а
Сколько
бесплатно
Разнообразная ночка намечается в «Самоцвете». Вадим Ронин, Никита Зи и Миша Петрик — замечательные мужчины, прекрасные в своем разностороннем выборе музыки, отмечают открытие ночи. Готовьтесь к трем разным музыкальным тропинкам, ведущих к забвению.
«Мелодия»
Когда
23:00
Где
ул. Первомайская, 36
Сколько
бесплатно
Василий Тарасенко, виниловый коллекционер, избирательно подходящий к выбору электронной музыки, несет с собой пластинки с дипом, минималом, чикаго-хаусом, чтобы прокатить гостей бара на прямой бочке. Рюмки, бутылки и пиво с крана вам в помощь.
«Шалом Шанхай»
Когда
23:00
Где
ул. 8 Марта, 4
Сколько
бесплатно
«Шалом» выходит в ночной режим осторожными рывками. В пятницу мусолят проигрыватели и фейдеры на пульте сорванец DJ Tinder и скромняга Паша Жирков, он же DJ Freelancer. Музыка будет классной, коктейли пьянящими, вам не придется поглядывать на часы.
«Мизантроп»
Когда
23:00
Где
ул. Воеводина, 6
Сколько
бесплатно
Продолжается бытописание вечеринки «Жир». Диджейский костяк как будто бы оскуднел, но остались верные бойцы — Майди и Сэмбонд. Ловите их во время всей ночи в пятницу среди мужчин в пуховиках и изнеженных дам, норовящих устроить тверк.
Пятница
24
декабря
Syndrome
Когда
18:00
Где
ул. 8 Марта, 13
Сколько
500 рублей
Праздник по случаю дня рождения клуба продолжается, да и не просто продолжается, а лихо набирает обороты: субботним вечером гремят москвичи «Спасибо» при саппорте не менее лихих «Пекинский велосипед», «раздор!» и нежных «Внимание, брусника!». Но и это еще не все. По тем же ценам и в том же тайминге в воскресенье концерты дадут легендарные Usssy, тоже с московской пропиской, а также Batyasweed, «Лиз Шерман» и i.luv.u. Приходите, угарите, поздравьте.
«Куб»
Когда
20:00
Где
ул. 8 Марта, 13
Сколько
бесплатно
Прошел год с технического открытия «Куба». Спешим поздравить и позвать вас присоединиться к поздравлениям и танцам по случаю события. Лайнап широк, а значит, и музыке быть разной, выбирайте любимцев и пляшите с удовольствием — Руслан Комадей, Даниил Грехов, Коля Bigmamma, Eshhh и Морская ракушка, Друг диллер, Bootyfree и сооснователь клуба Семен Комлев.
«Самоцвет»
Когда
21:00
Где
ул. Малышева, 29а
Сколько
бесплатно
Достаточно редкий для «Самоцвета» сценарий — два маэстро манипуляций с винилом, Паша Вайд и Фантастик Фреш, берутся за дело возвращения ночных танцев в нашу жизнь.
«Мелодия»
Когда
23:00
Где
ул. Первомайская, 36
Сколько
бесплатно
Сочинское тепло и музыку везет с собой Алексей Беруак, а охладить его пыл уральским приветствием вызвался Антон Эль, но все по-дружески и по согласию. Ловите бэк-ту-бэк парней и грейтесь общением, танцами и пьянством с разными вкусами. И да, крутится будет в том числе винил, редкий и коллекционный.
«Шалом Шанхай»
Когда
23:00
Где
ул. 8 Марта, 4
Сколько
бесплатно
Это что за господа? Да это же Андрэ и Комарский, та еще парочка меломанов.
«Мизантроп»
Когда
23:00
Где
ул. Воеводина, 6
Сколько
бесплатно
Если уж гудеть с возвратом ночи, то дело доверить стоит резидентам — своим в доску и знающим, как тут принято, — а посему выбраны Муас, Фрилансер, Пак и Середж. Будет бубосить, готовьтесь.
Суббота
25
декабря
Фотографии: обложка, 1 — Никита Дубинский, 2 — Алексей Пономарчук