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Выходные в городе24 декабря 2021

Четырехлетие Syndrome и годовщина «Куба» Первые выходные после смягчения ограничений (теперь можно и после 23:00)

Четырехлетие Syndrome и годовщина «Куба»
АвторАлександр Елсаков, Вячеслав Душин

Каждую пятницу промо-бюро «Теснота» выпускает авторский гид по выходным на The Village Екатеринбург. Это вечеринки, которые Саша Елсаков и Слава Душин посетят сами и советуют горожанам.

С 25 октября в связи с указом правительства Свердловской области посещать все мероприятия можно только по QR-кодам и медицинским документам, подтверждающим прививку от коронавируса.

«Самоцвет»

Syndrome

Когда

19:00

Где

ул. 8 Марта, 13

Сколько

500 рублей

Клуб Syndrome отмечает четырехлетие эпичным марафоном из концертов. В пятницу играют только локальные банды: Truckdrivers, «Местные», Bubble Gum и Лай. В баре спрашивайте пиво, сваренное совместно с пивоварней Red Rocket и оттопыривайтесь так, чтобы силы остались на следующие дни.

«Самоцвет»

Когда

22:00

Где

ул. Малышева, 29а

Сколько

бесплатно

Разнообразная ночка намечается в «Самоцвете». Вадим Ронин, Никита Зи и Миша Петрик — замечательные мужчины, прекрасные в своем разностороннем выборе музыки, отмечают открытие ночи. Готовьтесь к трем разным музыкальным тропинкам, ведущих к забвению.

«Мелодия»

Когда

23:00

Где

ул. Первомайская, 36

Сколько

бесплатно

Василий Тарасенко, виниловый коллекционер, избирательно подходящий к выбору электронной музыки, несет с собой пластинки с дипом, минималом, чикаго-хаусом, чтобы прокатить гостей бара на прямой бочке. Рюмки, бутылки и пиво с крана вам в помощь.

«Шалом Шанхай»

Когда

23:00

Где

ул. 8 Марта, 4

Сколько

бесплатно

«Шалом» выходит в ночной режим осторожными рывками. В пятницу мусолят проигрыватели и фейдеры на пульте сорванец DJ Tinder и скромняга Паша Жирков, он же DJ Freelancer. Музыка будет классной, коктейли пьянящими, вам не придется поглядывать на часы.

«Мизантроп»

Когда

23:00

Где

ул. Воеводина, 6

Сколько

бесплатно

Продолжается бытописание вечеринки «Жир». Диджейский костяк как будто бы оскуднел, но остались верные бойцы —  Майди и Сэмбонд. Ловите их во время всей ночи в пятницу среди мужчин в пуховиках и изнеженных дам, норовящих устроить тверк.

Пятница

24

декабря

«Шалом Шанхай»

Syndrome

Когда

18:00

Где

ул. 8 Марта, 13

Сколько

500 рублей

Праздник по случаю дня рождения клуба продолжается, да и не просто продолжается, а лихо набирает обороты: субботним вечером гремят москвичи «Спасибо» при саппорте не менее лихих «Пекинский велосипед», «раздор!» и нежных «Внимание, брусника!». Но и это еще не все. По тем же ценам и в том же тайминге в воскресенье концерты дадут легендарные Usssy, тоже с московской пропиской, а также Batyasweed, «Лиз Шерман» и i.luv.u. Приходите, угарите, поздравьте.

«Куб»

Когда

20:00

Где

ул. 8 Марта, 13

Сколько

бесплатно

Прошел год с технического открытия «Куба». Спешим поздравить и позвать вас присоединиться к поздравлениям и танцам по случаю события. Лайнап широк, а значит, и музыке быть разной, выбирайте любимцев и пляшите с удовольствием — Руслан Комадей, Даниил Грехов, Коля Bigmamma, Eshhh и Морская ракушка, Друг диллер, Bootyfree и сооснователь клуба Семен Комлев.

«Самоцвет»

Когда

21:00

Где

ул. Малышева, 29а

Сколько

бесплатно

Достаточно редкий для «Самоцвета» сценарий — два маэстро манипуляций с винилом, Паша Вайд и Фантастик Фреш, берутся за дело возвращения ночных танцев в нашу жизнь.

«Мелодия»

Когда

23:00

Где

ул. Первомайская, 36

Сколько

бесплатно

Сочинское тепло и музыку везет с собой Алексей Беруак, а охладить его пыл уральским приветствием вызвался Антон Эль, но все по-дружески и по согласию. Ловите бэк-ту-бэк парней и грейтесь общением, танцами и пьянством с разными вкусами. И да, крутится будет в том числе винил, редкий и коллекционный.

«Шалом Шанхай»

Когда

23:00

Где

ул. 8 Марта, 4

Сколько

бесплатно

Это что за господа? Да это же Андрэ и Комарский, та еще парочка меломанов.

«Мизантроп»

Когда

23:00

Где

ул. Воеводина, 6

Сколько

бесплатно

Если уж гудеть с возвратом ночи, то дело доверить стоит резидентам — своим в доску и знающим, как тут принято, — а посему выбраны Муас, Фрилансер, Пак и Середж. Будет бубосить, готовьтесь.

Суббота

25

декабря

Фотографии:  обложка, 1 — Никита Дубинский, 2 — Алексей Пономарчук

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