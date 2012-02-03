

Анна Никитина, PR-менеджер промо-группы Skorobudet-СПб: « Участники фестиваля — это некий положительный срез того, что происходит на актуальной русской сцене. On-The-Go (кстати, редкие гости северной столицы, поэтому 100 % must visit) как представители независимой поп-музыки западного образца, D-Pulse как пионеры в живом исполнении танцевальной электронной музыки, SRKP и Stoned Boys как новаторы и изобретатели собственного не канонического звучания. SRKP, по нашему мнению, — самый интересный экспортный продукт петербургской независимой сцены. Ребята импровизируют с фактурой и формой, превращая музыку почти в громогласную групповую аудиомедитацию. Всех музыкантов объединяет то, что они посвятили свою жизнь музыке и не боятся отстаивать право на существование в России профессии независимого музыканта, без оглядки на мейнстрим, продюсеров и масс-маркет. Эти музыканты на собственном примере доказывают, что музыку в современной России можно и нужно сочинять, и делают это блестяще».