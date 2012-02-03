Независимые российские музыканты выступят в «Тайге» 4 февраля On-The-Go, D-Pulse, Stoned Boys и другие молодые музыканты соберутся на двухдневном фестивале Skorobudet, который пройдет в Москве и Петербурге в эти выходные.
Фестиваль электронной музыки Skorobudet пройдёт 3 февраля в Москве в Центре дизайна Artplay и клубе «Родня» и 4 февраля в Петербурге в пространстве «Тайга». В Москве живьем отыграют Stoned Boys с новым альбомом Dangerous Skies, On-The-Go и D-Pulse, а в Петербурге выступят D-Pulse, On-The-Go, Superficial Random Knowledge Porridge и диджеи Олег Fstep, Krjuk, Moralez, Raketa. Специально для фестиваля Британская школа дизайна подготовила серию концептуальных видеороликов с футурологическими прогнозами, а петербургский видеоартист Sinica — маппинг.
АРТИСТЫ
Myspace группы
SUPERFICIAL RANDOM KNOWLEDGE PORRIDGE
Все участники гитарно-синтезаторного проекта раньше играли музыку (от пост-рока до хардкора) в группах c обаятельными названиями вроде «Опарыш Осознал» и Pink Shiny Ultrablast. Вместе они делают экспериментальную музыку, меняя естественное звучание традиционных музыкальных инструментов, принципиально отказавшись от компьютера.
Facebook группы
ON-THE-GO
Тольяттинская группа, недавно переехавшая в Москву. On-The-Go играют почти скандинавский электронный инди-рок. Они выступали в «Солянке», «Главклубе» и на телеканале «Дождь» и выпустили несколько альбомов на лейбле Xuman Records, который, по словам своих создателей, записывает российскую музыку на экспорт. В апреле On-The-Go вместе с группами Pompeya и Tesla Boy выступили на разогреве у Hurts. А эстонская певица Мария Минерва, недавно приезжавшая в Москву и Петербург и побывавшая на их концерте, пророчит ребятам прорыв. На фестивале они отыграют новую программу.
Myspace музыканта
ОЛЕГ FSTEP
Олег Fstep из московской промо-группы Capital Bass отыграет на Skorobudet сет с виниловых пластинок, которые он привозит в Россию из рекорд-шопов по всему миру. Олег остаётся верен британскому андеграунду: хаус, электронный хардкор, дабстеп, UK-фанк и классические кроссовер-хиты.
Soundcloud Dj Moralez
KRJUK И MORALEZ
Ожидаемый дуэт двух передовых петербургских диджеев. Лёша Крюк — участник space-electro группы 7he Myriads, его последний альбом вошёл в топ Lookatme за 2010 год. Саша Моралез, арт-директор клуба Jesus, известен привозами электронных звезд мировой величины и совместными записями с Mt. Sims, Билли Реем Мартином, Мейком Ван Дейком.
Facebook группы
D-PULSE
Ижевский проект, играющий экспериментальную электронику живьем. Их альбом Memory побывал в парижском радиошоу Laurent Garnier, а отдельные треки — в ротации BBC и калифорнийского KCRW.
Сайт музыканта
DJ RAKETA
Создатель главного отечественного блога о новинках и классике танцевальной музыки отыграет сет на Skorobudet. Ракета объездил уже всю Россию, выступил на одной сцене с такими артистами, как Мэттью Герберт, Эрик Трюффа, Диззи Раскал, Proxy и Lovefingers.
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