Фестиваль электронной музыки Skorobudet пройдёт 3 февраля в Москве в Центре дизайна Artplay и клубе «Родня» ﻿и 4 февраля в Петербурге в пространстве «Тайга». В Москве живьем отыграют Stoned Boys с новым альбомом Dangerous Skies, On-The-Go и D-Pulse, а в Петербурге выступят D-Pulse, On-The-Go, Superficial Random Knowledge Porridge и диджеи ﻿Олег Fstep, ﻿Krjuk, Moralez, Raketa. ﻿Специально для фестиваля Британская школа дизайна подготовила серию концептуальных видеороликов с футурологическими прогнозами, а петербургский видеоартист Sinica — маппинг.

 

АРТИСТЫ

 

Myspace группы

 

SUPERFICIAL RANDOM KNOWLEDGE PORRIDGE

Все участники гитарно-синтезаторного проекта раньше играли музыку (от пост-рока до хардкора) в группах c обаятельными названиями вроде «Опарыш Осознал» и Pink Shiny Ultrablast. Вместе они делают экспериментальную музыку, меняя естественное звучание традиционных музыкальных инструментов, принципиально отказавшись от компьютера.


 

Facebook группы

 

ON-THE-GO

Тольяттинская группа, недавно переехавшая в Москву. On-The-Go играют почти скандинавский электронный инди-рок. Они выступали в «Солянке», «Главклубе» и на телеканале «Дождь» и выпустили несколько альбомов на лейбле Xuman Records, который, по словам своих создателей, записывает российскую музыку на экспорт. В апреле On-The-Go﻿ вместе с группами Pompeya и Tesla Boy выступили на разогреве у Hurts. А эстонская певица Мария Минерва, недавно приезжавшая в Москву и Петербург и побывавшая на их концерте, пророчит ребятам прорыв. На фестивале они отыграют новую программу. 


 

Myspace музыканта

 

ОЛЕГ FSTEP 

Олег Fstep﻿ из московской промо-группы Capital Bass отыграет на Skorobudet сет с виниловых пластинок, которые он привозит в Россию из рекорд-шопов по всему миру. Олег остаётся верен британскому андеграунду: ﻿хаус, электронный хардкор, дабстеп, UK-фанк и классические кроссовер-хиты.


 

Soundcloud Dj Moralez

 

KRJUK И MORALEZ 

Ожидаемый дуэт двух передовых петербургских диджеев. Лёша Крюк — участник space-electro группы 7he Myriads, его последний альбом вошёл в топ Lookatme за 2010 год. Саша Моралез, арт-директор клуба Jesus, известен привозами электронных звезд мировой величины и совместными записями с Mt. Sims, Билли Реем Мартином, Мейком Ван Дейком. 


 

Facebook группы

 

D-PULSE

Ижевский проект, играющий экспериментальную электронику живьем. Их альбом Memory побывал в парижском радиошоу Laurent Garnier, а отдельные треки — в ротации BBC и калифорнийского KCRW.


 

Сайт музыканта

 

DJ  RAKETA

Создатель главного отечественного блога о новинках и классике танцевальной музыки отыграет сет на Skorobudet. Ракета объездил уже всю Россию, выступил на одной сцене с такими артистами, как Мэттью Герберт, Эрик Трюффа, Диззи Раскал, Proxy и Lovefingers.


 


 


Анна Никитина, PR-менеджер промо-группы Skorobudet-СПб: «Участники фестиваля — это некий положительный срез того, что происходит на актуальной русской сцене. On-The-Go (кстати, редкие гости северной столицы, поэтому 100 % must visit) как представители независимой поп-музыки западного образца, D-Pulse как пионеры в живом исполнении танцевальной электронной музыки, SRKP и Stoned Boys как новаторы и изобретатели собственного не канонического звучания. SRKP, по нашему мнению, — самый интересный экспортный продукт петербургской независимой сцены. Ребята импровизируют с фактурой и формой, превращая музыку почти в громогласную групповую аудиомедитацию. Всех музыкантов объединяет то, что они посвятили свою жизнь музыке и не боятся отстаивать право на существование в России профессии независимого музыканта, без оглядки на мейнстрим, продюсеров и масс-маркет. Эти музыканты на собственном примере доказывают, что музыку в современной России можно и нужно сочинять, и делают это блестяще». 

 


Фестиваль Skorobudet
Арт-пространство «Тайга»
Дворцовая наб., 20
4 декабря в 21:00
Вход: свободный по флаеру или регистрации на сайте фестиваля

Фотография на обложке: Игорь Симкин