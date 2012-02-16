Фильмы недели: «Артист», «Мартовские иды», «Прислуга», «Неоконченный роман» В российский прокат вышла обаятельная синефильская комедия в духе немого кино, поучительная политическая история с Клуни и Гослингом, мелодрама о расовом равенстве и новый фильм французского классика.
«АРТИСТ»
Бывший телевизионщик Мишель Хазанавичус несколько лет назад снял две искрометные стилизации под американские шпионские ленты шестидесятых с тем же Дюжарденом в главной роли, но «Артист», выстроенный на еще более универсально материале — наследстве немого кино и авантюрных комедий классического Голливуда, — стал его безоговорочным прорывом. При этом случай для кассового триумфа невиданный: фильм не только сделан в ч/б, но еще и почти без слов. Звезда немого кино Джордж Валентин (Дюжарден) и его верный четвероногий партнер Джек (Угги) греются в лучах славы, не подозревая, что эпохе их бессловесных ужимок скоро наступит конец — в кино вот-вот придет звук. Новая эра кинематографа врывается в их жизнь вместе с обаятельной и эксцентричной старлеткой Пеппи Миллер: вскоре ее имя начнут печатать на афишах огромными буквами, а Валентин останется не у дел. Хазанавичус не просто снял невероятно красивую, изобретательную и трогательную ленту в дань давно ушедшей эпохе, но и сделал это абсолютно ее методами: «Артист» выглядит удивительным образцом кино, какого уже не снимают, и вместе с тем ни капли не старомодно. И главное, что его звезды — Жан Дюжарден и жена режиссера Беренис Бежо — вполне могли бы сверкать на экранах двадцатых не менее ярко, чем сейчас.
РОДЖЕР ЭБЕРТ
Кинокритик
«МАРТОВСКИЕ ИДЫ»
Мартовские иды — общеупотребительное название даты римского календаря, когда Гай Юлий Цезарь пал от рук заговорщиков во главе с его бывшим ближайшим соратником Брутом. «Мартовские иды» Джорджа Клуни, его четвертый фильм в амплуа режиссера, — о том, что политтехнологии с древних пор не особенно изменились; плюс многие усматривают здесь аллюзии на предвыборную кампанию администрации Обамы. Кандидат от демократов, губернатор Пенсильвании Майк Моррис (сам Клуни) вступает в предвыборную гонку, готовясь к праймериз; Моррису ассистирует молодой помощник-идеалист (Райан Гослинг). Конкурирующий лагерь пытается завербовать амбициозного и умного новичка, по ходу дела всплывают дискредитирующие подробности личной жизни его босса. Драматизм и жизненность всей истории заключается, конечно, не в том, что все не без греха, а в том, как хороший молодой функционер постепенно начинает относиться к этому со свойственным политике цинизмом и в итоге превращается в идущего по головам беспринципного говнюка.
«Актеры, пересев в режиссерское кресло, как правило, продолжают уделять больше внимания игре в ущерб всему остальному. Клуни безусловно знает, как "разыграть" своих звезд на 100%, но движущая сила его фильмов — в том, как точно он знает, что сработает: он владеет удивительным мастерством раскупорить сцену и заставить ее искриться и фонтанировать. "Мартовские иды" преподносят на одном блюде все, что мы к этому моменту узнали о грязном бизнесе избирательных кампаний; это не особенно глубокомысленный фильм, но уж точно провокативный. Это вымышленная, но актуальная история и идейный триллер, бьющий без промаха».
«ПРИСЛУГА»
Эмансипированная и амбициозная выпускница Университета Миссисипи возвращается в родное поместье, где, несмотря на начало 1960-х, белым все еще прислуживают афроамериканцы, а о зарождающейся в остальных штатах борьбе за равноправие никто знать не хочет. Выясняется, что за время отсутствия героини уволилась ее бывшая няня, что немножко бьет ее по замыслу сочинить книгу о том, как добрые чернокожие женщины самоотверженно воспитывают белых детей; но, к счастью, у друзей прислуга на месте. Правда, представители высшего общества крутят пальцем у виска, и даже прогрессивная нью-йоркская издательница полагает, что движение за гражданские права — веяние преходящие и книгу надо ковать, пока горячо. Социально направленные беседы писательницы с обслуживающим персоналом вызывают бурю во всех слоях общества, в какой-то момент в ход буквально идет пирожок с говном. Мелодраматическая история о зарождении политкорректности в самом морально отсталом американском штате уже собрала в прокате в десять раз больше своего бюджета и, скорее всего, получит и оскаровскую статуэтку.
«НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН»
Успешный автор криминальной прозы приезжает в Венецию в поисках вдохновения — работа не ладится, налицо писательский кризис. Но вместо литературного романа у него закручивается сердечный: приятная риелторша предлагает ему уединенный домик на острове и в итоге въезжает туда вместе с ним. Спустя год к немолодой, но свежеиспеченной паре наведывается дочь героя и неожиданно исчезает; кажется, что фильм вот-вот вырулит в триллер, но все повороты сюжета ведут обратно к выяснению отношений. «Неоконченный роман» — один из типичных примеров эмоциональной французской драмы про мяжные души, которые вроде бы ищут покоя, но самом-то деле, конечно же, бури. Резюме режиссера Тешине, надо признать, не слишком оптимистичное: творчество напрямую связано с полным раздаем в личной жизни.
КИРК ХАНИКАТТ
Кинокритик,
«"Мне не нужен покой" — говорит персонаж «Неоконченного романа» режиссера-ветерана Андре Тешине. Кажется, это основополагающий принцип большинства героев картины — людей, которые стремятся к конфликту друг с другом или втягиваются в страстные отношения, в равной степени созидательные и разрушительные. Фильм дает понять, что человеческое сердце непознаваемо, ибо оно часто спорит с умом в вопросах достижения счастья».
Комментарии
"Артист" оочень доброе, трогательное кино с превосходными актерами! Рекомендую!
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