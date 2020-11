«ПРИСЛУГА»

THE HELP Режиссер: Тейт Тейлор

В главных ролях: Эмма Стоун, Виола Дэвис, Брайс Даллас Говард, Октавия Спенсер, Джессика Честейн, Ана О'Райли, Анна Кэмп, Крис Лоуэлл, Сисси Спейсек



Экранизация американского бестселлера трехлетней давности, проведшего 100 недель в списке лучших книг The New York Times. История об устранении расовой дискриминации в американской провинции 1960-х, превращенная в фильм близким другом писательницы, номинирована на три премии «Оскар».