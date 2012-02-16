«АРТИСТ»

THE ARTIST Режиссер: Мишель Хазанавичус

В главных ролях: Жан Дюжарден, Беренис Бежо, Джон Гудмен, Джеймс Кромуэлл, Пенелопа Энн Миллер, Малкольм МакДауэлл, Бо Нельсон, Джен Лилли

Умопомрачительная французская комедия, скроенная по лекалам классического Голливуда и уверенно идущая на «Оскар» в десяти номинациях. В списке уже завоеванных лентой наград — три «Золотых глобуса», семь премий BAFTA, «Каннская пальмовая ветвь» Жану Дюжардену и мировое признание джек-рассела Угги, играющего здесь вторую по значимости мужскую роль.

Бывший телевизионщик Мишель Хазанавичус несколько лет назад снял две искрометные стилизации под американские шпионские ленты шестидесятых с тем же Дюжарденом в главной роли, но «Артист», выстроенный на еще более универсально материале — наследстве немого кино и авантюрных комедий классического Голливуда, — стал его безоговорочным прорывом. При этом случай для кассового триумфа невиданный: фильм не только сделан в ч/б, но еще и почти без слов. Звезда немого кино Джордж Валентин (Дюжарден) и его верный четвероногий партнер Джек (Угги) греются в лучах славы, не подозревая, что эпохе их бессловесных ужимок скоро наступит конец — в кино вот-вот придет звук. Новая эра кинематографа врывается в их жизнь вместе с обаятельной и эксцентричной старлеткой Пеппи Миллер: вскоре ее имя начнут печатать на афишах огромными буквами, а Валентин останется не у дел. Хазанавичус не просто снял невероятно красивую, изобретательную и трогательную ленту в дань давно ушедшей эпохе, но и сделал это абсолютно ее методами: «Артист» выглядит удивительным образцом кино, какого уже не снимают, и вместе с тем ни капли не старомодно. И главное, что его звезды — Жан Дюжарден и жена режиссера Беренис Бежо — вполне могли бы сверкать на экранах двадцатых не менее ярко, чем сейчас.

РОДЖЕР ЭБЕРТ Кинокритик

Chicago Sun Times

«Это один из самых увлекательных фильмов за долгие годы, который влюбляет в себя сюжетом, актерской игрой и тем, как здорово он использует черно-белую и немую стилистику. "Артист" в курсе, что публика ждет от него бессловесности, и отлично с этим заигрывает. Я видел фильм трижды, и каждый раз он вызывал в зале овацию — кажется, зрители приходили в восторг от самого факта, насколько он им понравился. Этот фильм говорит с нами на универсальном языке, понятном любому возрасту».

«МАРТОВСКИЕ ИДЫ»

THE IDES OF MARCH Режиссер: Джордж Клуни

В главных ролях: Райан Гослинг, Джордж Клуни, Филип Сеймур Хоффман, Мариса Томей, Эван Рейчел Вуд, Пол Джаматти, Макс Мингелла, Джеффри Райт, Дэнни Муни



Джордж Клуни в очередной раз доказывает, что он не просто отличный актер и красавец-мужчина, но и мастерский режиссер, умеющий говорить на важные темы — на этот раз о грязных предвыборных технологиях и в целом о двуличности любой политики.

Мартовские иды — общеупотребительное название даты римского календаря, когда Гай Юлий Цезарь пал от рук заговорщиков во главе с его бывшим ближайшим соратником Брутом. «Мартовские иды» Джорджа Клуни, его четвертый фильм в амплуа режиссера, — о том, что политтехнологии с древних пор не особенно изменились; плюс многие усматривают здесь аллюзии на предвыборную кампанию администрации Обамы. Кандидат от демократов, губернатор Пенсильвании Майк Моррис (сам Клуни) вступает в предвыборную гонку, готовясь к праймериз; Моррису ассистирует молодой помощник-идеалист (Райан Гослинг). Конкурирующий лагерь пытается завербовать амбициозного и умного новичка, по ходу дела всплывают дискредитирующие подробности личной жизни его босса. Драматизм и жизненность всей истории заключается, конечно, не в том, что все не без греха, а в том, как хороший молодой функционер постепенно начинает относиться к этому со свойственным политике цинизмом и в итоге превращается в идущего по головам беспринципного говнюка.



ОУЭН ГЛЕЙБЕРМАН Кинокритик

Entertainment Weekly «Актеры, пересев в режиссерское кресло, как правило, продолжают уделять больше внимания игре в ущерб всему остальному. Клуни безусловно знает, как "разыграть" своих звезд на 100%, но движущая сила его фильмов — в том, как точно он знает, что сработает: он владеет удивительным мастерством раскупорить сцену и заставить ее искриться и фонтанировать. "Мартовские иды" преподносят на одном блюде все, что мы к этому моменту узнали о грязном бизнесе избирательных кампаний; это не особенно глубокомысленный фильм, но уж точно провокативный. Это вымышленная, но актуальная история и идейный триллер, бьющий без промаха».

«ПРИСЛУГА»

THE HELP Режиссер: Тейт Тейлор

В главных ролях: Эмма Стоун, Виола Дэвис, Брайс Даллас Говард, Октавия Спенсер, Джессика Честейн, Ана О'Райли, Анна Кэмп, Крис Лоуэлл, Сисси Спейсек



Экранизация американского бестселлера трехлетней давности, проведшего 100 недель в списке лучших книг The New York Times. История об устранении расовой дискриминации в американской провинции 1960-х, превращенная в фильм близким другом писательницы, номинирована на три премии «Оскар».

Эмансипированная и амбициозная выпускница Университета Миссисипи возвращается в родное поместье, где, несмотря на начало 1960-х, белым все еще прислуживают афроамериканцы, а о зарождающейся в остальных штатах борьбе за равноправие никто знать не хочет. Выясняется, что за время отсутствия героини уволилась ее бывшая няня, что немножко бьет ее по замыслу сочинить книгу о том, как добрые чернокожие женщины самоотверженно воспитывают белых детей; но, к счастью, у друзей прислуга на месте. Правда, представители высшего общества крутят пальцем у виска, и даже прогрессивная нью-йоркская издательница полагает, что движение за гражданские права — веяние преходящие и книгу надо ковать, пока горячо. Социально направленные беседы писательницы с обслуживающим персоналом вызывают бурю во всех слоях общества, в какой-то момент в ход буквально идет пирожок с говном. Мелодраматическая история о зарождении политкорректности в самом морально отсталом американском штате уже собрала в прокате в десять раз больше своего бюджета и, скорее всего, получит и оскаровскую статуэтку.



ЛИДИЯ МАСЛОВА Кинокритик

Ъ-Weekend

«Дополнительная прелесть этой проблемы с точки зрения писательницы Стокетт и режиссера Тейта Тейлора заключается в том, что на текущий момент она считается как бы решенной — в том смысле, что отрицать равенство людей всех цветов кожи в цивилизованном обществе не принято. И стало быть, снять в 2011 году фильм о бытовом расизме, процветавшем на американском Юге в 1960-х, ничуть не опасно, а одно сплошное удовольствие — примерно как на санкционированный митинг сходить: риска никакого, зато чувствуешь себя хорошим человеком. В то время, когда происходит действие "Прислуги", все было несколько сложнее».

«НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН»

IMOARDONNABLES Режиссер: Андре Тешине

В главных ролях: Андре Дюссоллье, Кароль Буке, Мелани Тьерри, Адриана Асти, Мауро Конте, Алексис Лоре, Зои Дутьон, Сандра Тоффолатти, Андреа Перголези



Новый фильм Андре Тешине — французского режиссера, действовавшего еще во времена «новой волны», но проходящего по разряду классиков второго ряда — уважаемых скорее за выслугу лет, чем за выдающиеся достижения.

Успешный автор криминальной прозы приезжает в Венецию в поисках вдохновения — работа не ладится, налицо писательский кризис. Но вместо литературного романа у него закручивается сердечный: приятная риелторша предлагает ему уединенный домик на острове и в итоге въезжает туда вместе с ним. Спустя год к немолодой, но свежеиспеченной паре наведывается дочь героя и неожиданно исчезает; кажется, что фильм вот-вот вырулит в триллер, но все повороты сюжета ведут обратно к выяснению отношений. «Неоконченный роман» — один из типичных примеров эмоциональной французской драмы про мяжные души, которые вроде бы ищут покоя, но самом-то деле, конечно же, бури. Резюме режиссера Тешине, надо признать, не слишком оптимистичное: творчество напрямую связано с полным раздаем в личной жизни.