«МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ»

LE GAMIN AU VELO Режиссер: Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн

В главных ролях: Сесиль Де Франс, Тома Доре, Жереми Ренье, Оливье Гурме, Фабрицио Ронджоне, Егон Ди Матео, Батист Сорнен, Карл Жадо Душеспасительная драма про подростка в плохих обстоятельствах, снятая бельгийскими гуманистами братьями Дарденн — образцовыми представителями европейского фестивального кино, регулярно срывающими джекпот Каннского кинофестиваля.

На последнем кинофестивале в Каннах братья Дарденн шли нога в ногу с другим постоянным фаворитом этого киносмотра, «турецким Антониони» Джейланом, и в итоге разделили с ним Гран При. «Мальчик с велосипедом», действительно, идеальное кино из фестивальной обоймы: с четко выраженным социальным месседжем и при этом не слишком пессимистичное. Дарденны вообще умудряются снимать фильмы про неблагополучных героев и острые проблемы европейского общества без чернушных перегибов «социалки», но по сравнению с их прошлыми работами «Мальчик с велосипедом» выглядит почти что сказкой про Золушку. 12-летнего Сирила бросает отец, прихватив с собой его любимый велик — кажется, единственную вещь на свете, к которой этот парень по-настоящему был привязан. Волей случая в его судьбу вмешивается добрая фея — душевная парикмахерша с неудачливой личной жизнью; вопреки упорному сопротивлению героя они вместе, через невзгоды, идут к хеппи-энду.

﻿ЛИДИЯ МАСЛОВА Кинокритик,

«КоммерсантЪ Weekend» «В своей любви к двухколесному транспорту братья Дарденн проявляют такое же редкостное постоянство, как, скажем, Алексей Балабанов, в каждый фильм вставляющий трамвай. В обращении с велосипедами и мопедами Дарденны изрядно поднаторели и извлекают из них максимум драматургического потенциала. В сущности, не будь у их очередного мальчика велосипеда, к которому он привязан больше всего на свете (даже отец не всегда может конкурировать с педальным другом, тем более что и не стремится к этому), было бы довольно трудно строить какие-то предположения о его эмоциональном мире».

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

THE HUNGER GAMES Режиссер: Гэри Росс

В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт, Элизабет Бэнкс, Уиллоу Шилдс, Левен Рэмбин, Ленни Кравиц, Вуди Харрельсон, Стэнли Туччи, Уэс Бентли, Дональд Сазерленд



Экранизация бестселлера Сьюзан Коллинз про Америку будущего, где жестокое государство для устрашения нации заставляет подростков из бедных семей биться насмерть в реалити-шоу. Проще говоря, «Королевская битва» с Такеши Китано, только с сумеречным оттенком.

Неопределенное будущее США в версии авторов «Голодных игр» способно неожиданно срезонировать с российскими зрителями: от некогда сильной страны осталась богатая столица с элитой и двенадцать бедствующих округов с рабочим классом. Ежегодно каждый округ делегирует одного подростка на телешоу, а фактически на убой. Главная героиня, шахтерская дочь Китнисс, отправляется на «Голодные игры» добровольцем вместо сестры и постепенно осваивает правила: здесь нужно не только метко стрелять, но еще и понравиться зрителям. Жанр антиутопии сам по себе предполагает наличие ряда неглупых намеков на то, куда движется современное общество; за плечами у режиссера Росса уже есть один стилистически выдержанный фильм про магию телешоу — «Плезантвиль»; в главной роли — звезда позапрошлогоднего инди-хита «Зимняя кость» Дженнифер Лоуренс. А учитывая, что исходную книгу Коллинз купили миллионы людей (в основном, того же возраста, что и герои), создатели фильма изначально оказались в беспроигрышном положении.



ТОДД МАККАРТИ Кинокритик

The Hollywood Reporter «У "Голодных игр" настолько крепкий сюжет, встроенная динамика и убедительный главный герой, что он просто не в состоянии сбиться с удачного курса. Легко представить себе будущую Северную Америку, некогда разоренную войной, теперь называющуюся Панем, разделенную на двенадцать районов под жестким контролем всесильного центрального правительства, засевшего в поразительно современном Капитолии. Лоуренс большую часть времени находится в центре событий, и все это время неизменно убедительно играет свою роль. Она из тех актеров, которых любит камера, способная выразить многое малыми усилиями. Она идеальна для киноэкрана».





«ОТЕЛЬ "МЭРИГОЛД": ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ»

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL Режиссер: Джон Мэдден

В главных ролях: Билл Найи, Мэгги Смит, Том Уилкинсон, Джуди Денч, Дев Патель, Пенелопа Уилтон, Селия Имри, Рональд Пикап, Тина Десае, Рамона Маркес



Обаятельная комедия про приключения английских пенсионеров в Индии, снятая режиссером «Влюбленного Шекспира», с командой прекрасных британских актеров старшего возраста и звездой «Миллионера из трущоб» Девом Пателем.

Группа британских пенсионеров, мечтая провести остаток жизни в райских пейзажах, стране с глубокими культурными традициями и желательно как можно дешевле, как и многие в подобной ситуации, делает выбор в пользу Индии. Благо рекламный каталог как раз рекомендует для этих целей прекрасный, отреставрированный отель «Мэриголд». Все, что следует за этим решением, неоднократно описано на Tripadvisor: местный рейс отменяют, туристов грузят в тук-тук и автобусы, а когда они, наконец, в ночь добираются до отеля, то не обнаруживают ни одного намека на свежий ремонт. Впрочем, даже в этой печальной ситуации англичане не теряют чувства собственного достоинства и благодаря череде трагикомических и трогательных обстоятельств обретают гармонию с индийской действительностью и с самими собой.