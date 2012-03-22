Фильмы недели: «Мальчик с велосипедом», «Голодные игры», «Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических» Сегодня в российский прокат выходит драма про сложного мальчика, взявшая Гран При в Каннах, эффектная антиутопия для подростков и комедия про пенсионеров в Индии с Биллом Найи и Джуди Денч.
«МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ»
На последнем кинофестивале в Каннах братья Дарденн шли нога в ногу с другим постоянным фаворитом этого киносмотра, «турецким Антониони» Джейланом, и в итоге разделили с ним Гран При. «Мальчик с велосипедом», действительно, идеальное кино из фестивальной обоймы: с четко выраженным социальным месседжем и при этом не слишком пессимистичное. Дарденны вообще умудряются снимать фильмы про неблагополучных героев и острые проблемы европейского общества без чернушных перегибов «социалки», но по сравнению с их прошлыми работами «Мальчик с велосипедом» выглядит почти что сказкой про Золушку. 12-летнего Сирила бросает отец, прихватив с собой его любимый велик — кажется, единственную вещь на свете, к которой этот парень по-настоящему был привязан. Волей случая в его судьбу вмешивается добрая фея — душевная парикмахерша с неудачливой личной жизнью; вопреки упорному сопротивлению героя они вместе, через невзгоды, идут к хеппи-энду.
ЛИДИЯ МАСЛОВА
Кинокритик,
«В своей любви к двухколесному транспорту братья Дарденн проявляют такое же редкостное постоянство, как, скажем, Алексей Балабанов, в каждый фильм вставляющий трамвай. В обращении с велосипедами и мопедами Дарденны изрядно поднаторели и извлекают из них максимум драматургического потенциала. В сущности, не будь у их очередного мальчика велосипеда, к которому он привязан больше всего на свете (даже отец не всегда может конкурировать с педальным другом, тем более что и не стремится к этому), было бы довольно трудно строить какие-то предположения о его эмоциональном мире».
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
Неопределенное будущее США в версии авторов «Голодных игр» способно неожиданно срезонировать с российскими зрителями: от некогда сильной страны осталась богатая столица с элитой и двенадцать бедствующих округов с рабочим классом. Ежегодно каждый округ делегирует одного подростка на телешоу, а фактически на убой. Главная героиня, шахтерская дочь Китнисс, отправляется на «Голодные игры» добровольцем вместо сестры и постепенно осваивает правила: здесь нужно не только метко стрелять, но еще и понравиться зрителям. Жанр антиутопии сам по себе предполагает наличие ряда неглупых намеков на то, куда движется современное общество; за плечами у режиссера Росса уже есть один стилистически выдержанный фильм про магию телешоу — «Плезантвиль»; в главной роли — звезда позапрошлогоднего инди-хита «Зимняя кость» Дженнифер Лоуренс. А учитывая, что исходную книгу Коллинз купили миллионы людей (в основном, того же возраста, что и герои), создатели фильма изначально оказались в беспроигрышном положении.
«У "Голодных игр" настолько крепкий сюжет, встроенная динамика и убедительный главный герой, что он просто не в состоянии сбиться с удачного курса. Легко представить себе будущую Северную Америку, некогда разоренную войной, теперь называющуюся Панем, разделенную на двенадцать районов под жестким контролем всесильного центрального правительства, засевшего в поразительно современном Капитолии. Лоуренс большую часть времени находится в центре событий, и все это время неизменно убедительно играет свою роль. Она из тех актеров, которых любит камера, способная выразить многое малыми усилиями. Она идеальна для киноэкрана».
«ОТЕЛЬ "МЭРИГОЛД": ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ»
Группа британских пенсионеров, мечтая провести остаток жизни в райских пейзажах, стране с глубокими культурными традициями и желательно как можно дешевле, как и многие в подобной ситуации, делает выбор в пользу Индии. Благо рекламный каталог как раз рекомендует для этих целей прекрасный, отреставрированный отель «Мэриголд». Все, что следует за этим решением, неоднократно описано на Tripadvisor: местный рейс отменяют, туристов грузят в тук-тук и автобусы, а когда они, наконец, в ночь добираются до отеля, то не обнаруживают ни одного намека на свежий ремонт. Впрочем, даже в этой печальной ситуации англичане не теряют чувства собственного достоинства и благодаря череде трагикомических и трогательных обстоятельств обретают гармонию с индийской действительностью и с самими собой.
«В случае "Отеля «Мэриголд»" пересказ можно заменить списком исполнителей. Джуди Денч, Билл Найи, Мэгги Смит, Том Уилкинсон — гранды профессии. Вы походите, мы похлопаем. Максимум, что требовалось от режиссера Джона Мэддена, — соблюдать жанровые приличия, не пережимать с экзотикой и мелодраматизмом, не ставить уважаемых людей в неловкие положения. Постановщик "Влюбленного Шекспира" с этой задачей вполне справился. Остальное — вопрос выбора натуры, за которой в Раджастане далеко ходить не надо. Обшарпанные стены, чумазые лица, самые яркие в мире краски: Индия — благодарная модель для фотографа и кинооператора».
Комментарии
Голодные игры понравились - почти как в книге. Не во всех случаях подобрали достойные "голоса" для озвучки. Полагаю что ждет нас продолжение.
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