Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, сколько составляют расходы музея на приём одного посетителя. Информация содержится в официальном комментарии Пиотровского, опубликованном в связи с инициативой Министерства культуры о бесплатном посещении детьми федеральных музеев, пишет ТАСС.

2 000 рублей тратит Эрмитаж на каждого посетителя

При этом стоимость входного билета в музей не превышает 400 рублей, а треть посетителей ходят в музей бесплатно. Повышать стоимость билета или отменять льготы дирекция не собирается: по мнению Пиотровского, «музейные льготы и привилегии являются осознанной благотворительностью».