Weekend29 января 2015
Сколько денег тратит Эрмитаж на одного посетителя В «Цифре дня» — сколько денег тратит Эрмитаж на одного посетителя
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, сколько составляют расходы музея на приём одного посетителя. Информация содержится в официальном комментарии Пиотровского, опубликованном в связи с инициативой Министерства культуры о бесплатном посещении детьми федеральных музеев, пишет ТАСС.
2 000
рублей тратит Эрмитаж
на каждого посетителя
При этом стоимость входного билета в музей не превышает 400 рублей, а треть посетителей ходят в музей бесплатно. Повышать стоимость билета или отменять льготы дирекция не собирается: по мнению Пиотровского, «музейные льготы и привилегии являются осознанной благотворительностью».
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