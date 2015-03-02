В кинотеатре «Дружба» на Московском проспекте, 202 стартуют показы популярного советского кино. Проект стартует 4 марта: фильмы будут демонстрировать каждую среду в 19:30. Об этом сообщает пресс-служба сети «Петербург-кино».

Все фильмы будут показывать на большом экране с плёнки. В марте зрители смогут увидеть такие киноленты, как «Любовь и голуби» (4 марта), «Джентльмены удачи» (11 марта), «Вокзал для двоих» (18 марта), «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (25 марта). Расписание киносеансов доступно в группе «Контакте».

В «Дружбе» планируют показывать фильмы Тарковского, Михалкова, Гайдая, Данелии, Меньшова и других режиссёров. Проект рассчитан на год.