Аналитики поисковой системы «Яндекс» проанализировали запросы петербуржцев и выяснили, что чаще всего снилось горожанам в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На первом месте в рейтинге снов — беременность. За ней следуют змеи и работа. В пятёрку также входят рыба и умерший человек. Далее в рейтинге — исключительно представители животного мира: крысы, кошка, котята, пауки и тараканы.

Яндекс проводил аналогичное исследование в декабре 2013 года. Тогда в топ-10 не было таких символов, как умерший человек, котята, пауки и тараканы. Однако присутствовали свадьба, выпадение зубов, собака и кровь.

Каждую неделю жители Петербурга и Ленинградской области задают «Яндексу» более 17 тысяч запросов со словами «к чему снится».