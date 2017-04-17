Во вторник, 18 апреля, вход в музеи Кремля будет бесплатным. Об этом сообщается на сайте выставочного комплекса.

Для свободного посещения будут открыты территория и музеи-соборы комплекса. Бесплатные билеты можно будет получить в кассах музеев в Александровском саду.

Акция приурочена к Международному дню памятников и исторических мест и распространяется только на российских граждан.