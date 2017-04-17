Вход в музеи Кремля 18 апреля будет бесплатным Акция приурочена к Международному дню памятников и исторических мест
Во вторник, 18 апреля, вход в музеи Кремля будет бесплатным. Об этом сообщается на сайте выставочного комплекса.
Для свободного посещения будут открыты территория и музеи-соборы комплекса. Бесплатные билеты можно будет получить в кассах музеев в Александровском саду.
Акция приурочена к Международному дню памятников и исторических мест и распространяется только на российских граждан.
Ранее Министерство культуры Московской области объявило, что вход в подмосковные музеи и усадьбы 18 апреля также будет бесплатным.
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