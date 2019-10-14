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Предприниматели14 октября 2019

Как заработать на благовониях Как иркутяне создали первый в России бренд благовоний и начали сотрудничать с дацанами

Как заработать на благовониях
РедакторЕкатерина Зырянова

Сергей Серебренников и Наталья Шарипова создали первую в России компанию по производству благовоний на местном сырье — «Байкальские благовония» (Baikal Incense). Предприниматели рассказали The Village, как запустить экологичный бизнес, создать родной аромат, и как работает импортозамещение в действительности. 

Резкий запах как стимул для бизнеса

Сергей: В какой-то момент я заинтересовался буддизмом, и в том числе благовониями как частью этой культуры. Я купил в дацане индийские благовония на бамбуковых палочках, и мне они не очень понравились из-за резкого запаха. Знакомые ламы рассказывают, что в Индии их делают с сильным ароматом для того, чтобы перебить неприятные запахи с улицы.

Потом мне подарили бурятские благовония, их я оценил. Возможно потому, что они были из местного сырья. Но в итоге столкнулся с тем, что такие благовония не всегда бывают в наличии в Иркутске, а в Улан-Удэ нечасто приходится бывать. В связи с этим попробовал создавать благовония сам из местного сырья. Это было три с половиной года назад.

Начал с того, что просто перемалывал сырье и делал сыпучие благовония, у бурятов они называются санзэ. Они насыпаются дорожкой или горкой, а в Тибете — в виде символов. Считается, что дым доносит наши пожелания на небеса.

Полтора года ушло только на эксперименты. Я пытался искать информацию, но у производителей благовоний не принято делиться секретами. Все знания в итоге я приобрёл опытным путём.

С 2007 года я работал с деревом, в последнее время делал деревянные лестницы. В этом году занимаюсь только проектом «Байкальские благовония», сейчас из дерева делаю только подставки для аромапалочек.

Потом к процессу присоединилась моя супруга Наталья, раньше она работала в продажах. Мы вместе разработали концепцию и идею, появился проект Baikal Insense. Пришлось осваивать навыки написания текстов для соцсетей, предметную фотосъемку, разрабатывать самим упаковку.

Наталья: Сергей придумывал, из чего бы сделать оборудование. Промышленное оборудование продаётся в Индии, но нам оно не совсем доступно. Что-то удалось заказать у иркутских мастеров, которые занимаются металлообработкой.

Импортозамещение в действии

Сергей: В России по этой технологии производят благовония всего четыре дацана, а компаний-производителей и вовсе нет. Магазины продают импортную продукцию из Индии, Непала, Бутана и иногда Монголии. На рынке просторно, с сырьем проблем нет.

Наталья: Мы собираем травы в лесу сами, причём щадящим методом. Берём только часть от растения, чтобы оставить семена и корни, потому что мы понимаем, что это наш хлеб, и нам нужно будет в последующие годы еще собирать. Часть сырья мы пока вынуждены закупать у местных поставщиков.

Вообще, наша идея — делать все благовония на местном сырье. Когда мы тестировали на родственниках и знакомых, очень часто слышали: «Какой-то вкусный родной запах». Человеку близки ароматы тех трав, которые растут в его регионе, они лучше воспринимаются. Импортные ароматы имеют место быть, но в повседневности люди предпочитают родной запах.

Мы используем для изготовления благовоний кору деревьев, лечебные травы, которые произрастают в нашем регионе, например, можжевельник и чабрец.

Шаманские травы

Сергей: У нас свои рецепты, а компоненты используем, которые применяют в своих ритуалах шаманы. Культура благовоний в России очень привязана к регионам, где практикуют буддизм, — это Тува, Бурятия, Калмыкия. Широко распространилась она благодаря пришедшей моде на медитацию, йогу, различные духовные практики.

Кроме того, люди используют благовония в быту как альтернативу синтетическим ароматизаторам. Чабрец действует успокаивающе, а можжевельник обладает фитонцидными свойствами и убивает микробы.

У нас свои рецепты, а компоненты используем, которые применяют в своих ритуалах шаманы.

В основном производство на мне, а продвижение — на Наташе. Мы можем друг друга не только дополнять в работе, но и заменять. Если я в отъезде, она может делать благовония сама.

Сырье сначала высушивается, потом измельчается и просеивается. Потом замешивается масса и пропускается через пресс. За день мы можем изготовить до 100 упаковок. Пока работаем дома, производство занимает немного места.

Наталья: Но цех всех всё-таки нужен, потому что производство пыльное и связано с множеством запахов. Для того чтобы составлять новые рецепты, нужно выносить запахи за пределы жилого помещения, чтобы не привыкать к ним. Также это нужно для дальнейшего роста и масштабирования.

Благовония как культура

Сергей: Первое время мы очень много продукции дарили. Для родственников эта тема не была близка вообще, даже представления не имели, что это и для чего. А сейчас активно пользуются, мы им периодически подкидываем продукцию. Сын в армии, он пока тоже не имеет представления, приедет — попробует.

Первый заказ отправили в Москву. На тот момент у нас было только три вида аромапалочек, и мы рассылали коммерческие предложения в разные магазины. Два магазина в Москве откликнулись, и мы по сей день с ними сотрудничаем. Сейчас продаём продукцию в столицу, Санкт-Петербург, на Ольхон, скоро зайдём в Улан-Удэ, Бурятии более понятен наш продукт.

Наталья: Сейчас мы производим три вида безосновных аромапалочек и аромаконусов, четыре вида сыпучих благовоний и алтарные благовония, которые буддисты ставят на алтарь в виде подношения. Делаем также подставки.

Сергей: Чтобы сделать производство безотходным, используем волокна, которые остаются после перемалывания трав, как наполнитель для валиков-подушек.

Люди распробовали благовония, им нравится, заработало сарафанное радио. Одна из наших задач — развивать культуру благовоний в России. Я думаю, что в этом есть перспектива. Натуральные продукты сейчас востребованы, как и традиции Востока.

Фотографии: обложка, 7 — Екатерина Зырянова; 1, 6 — из личного архива Сергея и Натальи; 2, 3, 4, 5 — Аня Белянина

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Комментарии

1 комментарий
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AEAnastasia Evseeva

приятно видеть, как строится такой микро-бизнес! приятно, что за ним стоят реальные люди, которые являются лицом своего проекта)

процветания!

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