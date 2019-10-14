Как заработать на благовониях Как иркутяне создали первый в России бренд благовоний и начали сотрудничать с дацанами
Сергей Серебренников и Наталья Шарипова создали первую в России компанию по производству благовоний на местном сырье — «Байкальские благовония» (Baikal Incense). Предприниматели рассказали The Village, как запустить экологичный бизнес, создать родной аромат, и как работает импортозамещение в действительности.
Резкий запах как стимул для бизнеса
Сергей: В какой-то момент я заинтересовался буддизмом, и в том числе благовониями как частью этой культуры. Я купил в дацане индийские благовония на бамбуковых палочках, и мне они не очень понравились из-за резкого запаха. Знакомые ламы рассказывают, что в Индии их делают с сильным ароматом для того, чтобы перебить неприятные запахи с улицы.
Потом мне подарили бурятские благовония, их я оценил. Возможно потому, что они были из местного сырья. Но в итоге столкнулся с тем, что такие благовония не всегда бывают в наличии в Иркутске, а в Улан-Удэ нечасто приходится бывать. В связи с этим попробовал создавать благовония сам из местного сырья. Это было три с половиной года назад.
Начал с того, что просто перемалывал сырье и делал сыпучие благовония, у бурятов они называются санзэ. Они насыпаются дорожкой или горкой, а в Тибете — в виде символов. Считается, что дым доносит наши пожелания на небеса.
Полтора года ушло только на эксперименты. Я пытался искать информацию, но у производителей благовоний не принято делиться секретами. Все знания в итоге я приобрёл опытным путём.
С 2007 года я работал с деревом, в последнее время делал деревянные лестницы. В этом году занимаюсь только проектом «Байкальские благовония», сейчас из дерева делаю только подставки для аромапалочек.
Потом к процессу присоединилась моя супруга Наталья, раньше она работала в продажах. Мы вместе разработали концепцию и идею, появился проект Baikal Insense. Пришлось осваивать навыки написания текстов для соцсетей, предметную фотосъемку, разрабатывать самим упаковку.
Наталья: Сергей придумывал, из чего бы сделать оборудование. Промышленное оборудование продаётся в Индии, но нам оно не совсем доступно. Что-то удалось заказать у иркутских мастеров, которые занимаются металлообработкой.
Импортозамещение в действии
Сергей: В России по этой технологии производят благовония всего четыре дацана, а компаний-производителей и вовсе нет. Магазины продают импортную продукцию из Индии, Непала, Бутана и иногда Монголии. На рынке просторно, с сырьем проблем нет.
Наталья: Мы собираем травы в лесу сами, причём щадящим методом. Берём только часть от растения, чтобы оставить семена и корни, потому что мы понимаем, что это наш хлеб, и нам нужно будет в последующие годы еще собирать. Часть сырья мы пока вынуждены закупать у местных поставщиков.
Вообще, наша идея — делать все благовония на местном сырье. Когда мы тестировали на родственниках и знакомых, очень часто слышали: «Какой-то вкусный родной запах». Человеку близки ароматы тех трав, которые растут в его регионе, они лучше воспринимаются. Импортные ароматы имеют место быть, но в повседневности люди предпочитают родной запах.
Мы используем для изготовления благовоний кору деревьев, лечебные травы, которые произрастают в нашем регионе, например, можжевельник и чабрец.
Шаманские травы
Сергей: У нас свои рецепты, а компоненты используем, которые применяют в своих ритуалах шаманы. Культура благовоний в России очень привязана к регионам, где практикуют буддизм, — это Тува, Бурятия, Калмыкия. Широко распространилась она благодаря пришедшей моде на медитацию, йогу, различные духовные практики.
Кроме того, люди используют благовония в быту как альтернативу синтетическим ароматизаторам. Чабрец действует успокаивающе, а можжевельник обладает фитонцидными свойствами и убивает микробы.
У нас свои рецепты, а компоненты используем, которые применяют в своих ритуалах шаманы.
В основном производство на мне, а продвижение — на Наташе. Мы можем друг друга не только дополнять в работе, но и заменять. Если я в отъезде, она может делать благовония сама.
Сырье сначала высушивается, потом измельчается и просеивается. Потом замешивается масса и пропускается через пресс. За день мы можем изготовить до 100 упаковок. Пока работаем дома, производство занимает немного места.
Наталья: Но цех всех всё-таки нужен, потому что производство пыльное и связано с множеством запахов. Для того чтобы составлять новые рецепты, нужно выносить запахи за пределы жилого помещения, чтобы не привыкать к ним. Также это нужно для дальнейшего роста и масштабирования.
Благовония как культура
Сергей: Первое время мы очень много продукции дарили. Для родственников эта тема не была близка вообще, даже представления не имели, что это и для чего. А сейчас активно пользуются, мы им периодически подкидываем продукцию. Сын в армии, он пока тоже не имеет представления, приедет — попробует.
Первый заказ отправили в Москву. На тот момент у нас было только три вида аромапалочек, и мы рассылали коммерческие предложения в разные магазины. Два магазина в Москве откликнулись, и мы по сей день с ними сотрудничаем. Сейчас продаём продукцию в столицу, Санкт-Петербург, на Ольхон, скоро зайдём в Улан-Удэ, Бурятии более понятен наш продукт.
Наталья: Сейчас мы производим три вида безосновных аромапалочек и аромаконусов, четыре вида сыпучих благовоний и алтарные благовония, которые буддисты ставят на алтарь в виде подношения. Делаем также подставки.
Сергей: Чтобы сделать производство безотходным, используем волокна, которые остаются после перемалывания трав, как наполнитель для валиков-подушек.
Люди распробовали благовония, им нравится, заработало сарафанное радио. Одна из наших задач — развивать культуру благовоний в России. Я думаю, что в этом есть перспектива. Натуральные продукты сейчас востребованы, как и традиции Востока.
Фотографии: обложка, 7 — Екатерина Зырянова; 1, 6 — из личного архива Сергея и Натальи; 2, 3, 4, 5 — Аня Белянина
Комментарии
приятно видеть, как строится такой микро-бизнес! приятно, что за ним стоят реальные люди, которые являются лицом своего проекта)
процветания!
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