Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки

Какие еще подписки сейчас есть

«Пакет» X5 Group

Дает кешбэк на покупки в «Пятерочке», «Перекрестке» или обоих сетях сразу. «Пакет» «Пятерочки» обойдется в 199 рублей в месяц и позволит получать 5 % потраченной в магазине суммы на «Выручай-карту». Они суммируются с другими баллами программы лояльности, а оплатить ими можно до половины суммы покупки.

В «Перекрестке» подписка стоит 299 рублей в месяц (скоро она подорожает до 399 рублей) и дает 10 % кешбэка на карту лояльности и пять бесплатных экспресс-доставок из супермаркета. На некоторые товары, например кофе и выпечку, действует повышенный кешбэк. Подписка на оба магазина сразу обойдется в 249 рублей в месяц и даст дополнительный кешбэк: 5 % в «Пятерочке», 7 % в «Перекрестке» и все преимущества в обеих сетях. К любой подписке идут бонусы — доступ к контенту кинотеатра Ivi и музыкального сервиса «СберЗвук», скидки на анализы в «Инвитро».

«Еще» Aviasales

Для всех, кому удается путешествовать в это непростое время, есть подписка «Еще» Aviasales. Она стоит 990 рублей в год, но скоро должна подорожать до 1 490 рублей. Подписчики могут возвращать деньги за бронирование отелей, трансферов, аренду авто, туристическую страховку, туры и даже ПЦР-тесты. В программе участвуют Booking, Travelata, Rentalcars и другие крупные тревел-сервисы. Не получится вернуть кешбэк разве что за авиабилеты, так как их в компании и так считают предельно дешевыми.

Что особенно приятно, кешбэк приходит не баллами, которые нужно потратить внутри сервиса, а деньгами на карту. Также для подписчиков работает служба поддержки, в которой можно круглосуточно получить ответ на любой вопрос — от необходимых для въезда в страну документов до лучших точек с кебабом. Кроме того, подписчики получат доступ к картам неочевидных интересных мест, составленным местными жителями. Например, обещают показать частные винодельни Тбилиси и места с красивыми граффити.

Tinkoff Pro

Pro Тинькофф-банка хоть и называется подпиской, больше похожа на банковский тариф. Pro позволяет получать повышенный кешбэк у партнеров, скидки за обслуживание, увеличенный лимит на переводы на карты других банков и больший процент по остаткам на счете. В качестве бонусов — 600 минут мобильной связи, страховка и возможность покупать ценные бумаги «Тинькофф» без комиссии. Все это — за 199 рублей в месяц. Наверное, не стоит напоминать, что любой договор с банком нужно читать очень внимательно: чтобы получать максимальный кешбэк, придется соблюсти все условия.

M.Prime

Подписки разных компаний иногда еще и сливаются в одну. Например, подписка «М.Видео» позволяет получить повышенный кешбэк на карту за покупку и скидку на услуги, но идет она только в комплекте с каким-нибудь сервисом, дающим доступ к контенту. M.Prime можно оформить вместе с «Яндекс.Плюсом» за 499 рублей в месяц, кинотеатрами Ivi, Okko или Megogo за 399 рублей или книжными сервисами «ЛитРес» или MyBook за 299 рублей.

«Мультитранспорт»

Своя подписка появилась уже даже у Московского метрополитена. И нет, это не новый тарифный план «Тройки», а именно подписка, созданная совместно с «Яндекс.Go». «Мультитранспорт» — это безлимитный абонемент на общественный транспорт (целых семь видов!) и фиксированное количество поездок на такси. Пока подписка работает в тестовом режиме, поэтому цены на нее неизвестны, а подключиться к ней можно, отправив свои данные и указав модель телефона.

Delivery Pro

Помимо обычной подписки VK Combo, в ноябре 2021 года у VK запустилась и специальная подписка для любителей вкусно поесть. Теперь необязательно платить за все сервисы сразу, а можно оформить только Delivery Pro. Подписка позволяет разобраться с одним из самых неприятных минусов заказа готовой еды – высокими ценами на доставку, иногда превышающими стоимость блюд. Подписчики могут не платить за неограниченное количество доставок даже в повышенные часы спроса, а также получать скидки до 30 % на заказы навынос, доставку готовой еды и продуктов. Правда, предложение распространяется только на кафе и рестораны, отмеченные в приложении зеленой сумкой. Первый месяц Delivery Pro можно пользоваться бесплатно, потом она обойдется в 99 рублей.