Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)
Оформить подписку сейчас можно не только на кино, музыку, журнал или кофейные зерна. Компании стали так называть и специальные программы лояльности: за небольшую сумму вы получаете гарантированные скидки, ранний доступ к редким товарам, кешбэк и другие бонусы. Подписки появились у банков, супермаркетов, сервисов доставки и даже московского транспорта. Разбираемся, кому они помогут сэкономить и почему теперь за скидки и банковские тарифы приходится платить.
Кто придумал формат подписки
Еще в 2005 году появилась самая первая подписка на дополнительные бонусы — Amazon Prime. За 79 долларов в год пользователи получали ускоренную (в течение двух дней) доставку неограниченного числа заказов. Притом что такая услуга для каждой покупки в отдельности стоила 9,48 доллара, то есть Prime окупалась за девять заказов. Подписчики также получали скидку на сверхбыструю доставку в тот же день — вместо 16,5 доллара они платили всего четыре. Внутри компании идею Prime одобряли не все топ-менеджеры: некоторым казалось, что подписчики начнут заказывать так много, что сотрудники просто не справятся. А вот пользователям нововведение понравилось. По итогам первого года работы стало ясно, что люди, оформившие Prime, стали покупать на Amazon больше.
В 2011 году в дополнение к скидкам на доставку у подписчиков появился еще и доступ к контенту нового сервиса Prime Video, а в 2014 году к нему добавился Prime Music. Своим лояльным покупателям Amazon начал устраивать собственную «черную пятницу» — в июле для подписчиков проводили день распродаж Prime Day с внушительными скидками. Когда компания приобрела сеть американских супермаркетов Whole Foods, ее программа лояльности тоже стала частью Prime. А в 2019 году доставка в течение двух дней перестала считаться быстрой, и условия «Прайма» изменились. Теперь подписчики бесплатно могут получить заказ за сутки, но только если рядом с товаром на сайте есть соответствующая пометка. Цена Prime выросла до 119 долларов в год, правда, для студентов и получателей социальных пособий есть скидки.
Как подписки появились в России
Первая российская подписка на сервисы — «Яндекс.Плюс» — запустилась в 2018 году, как раз тогда у Amazon Prime набралось 100 миллионов пользователей по всему миру. В «Плюс» вошли «Музыка», «Такси», каршеринг «Драйв», «Кинопоиск», облачное хранилище «Диск» и маркетплейс «Маркет», а позже к ним добавились «Еда» и «Лавка». Сначала подписчики получали скидку на поездки на такси и каршеринге, заказ продуктов и готовых блюд. Но через год условия изменились — подписчики лишились скидки, но им начали возвращать баллами 10 % от суммы, потраченной внутри экосистемы. Например, после поездки на такси за 300 рублей на счет пользователя падало 30 баллов, равных 30 рублям. Потратить их опять же можно только в сервисах «Яндекса».
Сейчас у «Плюса» более 10 миллионов подписчиков. Чаще всего они слушают «Яндекс.Музыку» и смотрят фильмы и сериалы на «Кинопоиске». Это неудивительно: можно пару раз в неделю ездить на такси или баловать себя едой из ресторана, но каждый день включать любимые треки по дороге на работу и заканчивать вечер сериалом. Следующие по популярности — «Такси», «Маркет», «Еда» и «Лавка». За 2021 год доля пользователей, которые пользуются двумя и более сервисами, выросла почти на 10 %.
Вслед за «Яндексом» подписки запустили и другие российские компании. В 2019 году своя программа лояльность появилась у VK (тогда — Mail.ru Group). За 199 рублей в месяц пользователь получал скидку на набор сервисов — такси «Ситимобил», доставку Delivery Club, каршеринг YouDrive, место в облачном хранилище, а также некоторые разовые акции (скидка в «Перекрестке» или доступ к онлайн-кинотеатру Okko).
С тех пор каждый год появляется несколько новых подписок, они уже есть у банков, супермаркетов, сервисов доставки. Многие даже называют их в честь самой первой подписки Amazon — есть, например «СберПрайм» или M.Prime «М.Видео». Скорее всего, таких продуктов станет еще больше. Для бизнеса это отличная возможность привязать к себе клиента: заплатив за подписку, он будет стараться извлечь из нее максимальную выгоду и вряд ли уйдет к конкурентам. Взамен же подписчик получает скидки, кешбэк и другие привилегии — все, что раньше называли просто программой лояльности и давали бесплатно.
Какие еще подписки сейчас есть
«Пакет» X5 GroupПодробнее
Дает кешбэк на покупки в «Пятерочке», «Перекрестке» или обоих сетях сразу. «Пакет» «Пятерочки» обойдется в 199 рублей в месяц и позволит получать 5 % потраченной в магазине суммы на «Выручай-карту». Они суммируются с другими баллами программы лояльности, а оплатить ими можно до половины суммы покупки.
В «Перекрестке» подписка стоит 299 рублей в месяц (скоро она подорожает до 399 рублей) и дает 10 % кешбэка на карту лояльности и пять бесплатных экспресс-доставок из супермаркета. На некоторые товары, например кофе и выпечку, действует повышенный кешбэк. Подписка на оба магазина сразу обойдется в 249 рублей в месяц и даст дополнительный кешбэк: 5 % в «Пятерочке», 7 % в «Перекрестке» и все преимущества в обеих сетях. К любой подписке идут бонусы — доступ к контенту кинотеатра Ivi и музыкального сервиса «СберЗвук», скидки на анализы в «Инвитро».
«Еще» AviasalesПодробнее
Для всех, кому удается путешествовать в это непростое время, есть подписка «Еще» Aviasales. Она стоит 990 рублей в год, но скоро должна подорожать до 1 490 рублей. Подписчики могут возвращать деньги за бронирование отелей, трансферов, аренду авто, туристическую страховку, туры и даже ПЦР-тесты. В программе участвуют Booking, Travelata, Rentalcars и другие крупные тревел-сервисы. Не получится вернуть кешбэк разве что за авиабилеты, так как их в компании и так считают предельно дешевыми.
Что особенно приятно, кешбэк приходит не баллами, которые нужно потратить внутри сервиса, а деньгами на карту. Также для подписчиков работает служба поддержки, в которой можно круглосуточно получить ответ на любой вопрос — от необходимых для въезда в страну документов до лучших точек с кебабом. Кроме того, подписчики получат доступ к картам неочевидных интересных мест, составленным местными жителями. Например, обещают показать частные винодельни Тбилиси и места с красивыми граффити.
Tinkoff ProПодробнее
Pro Тинькофф-банка хоть и называется подпиской, больше похожа на банковский тариф. Pro позволяет получать повышенный кешбэк у партнеров, скидки за обслуживание, увеличенный лимит на переводы на карты других банков и больший процент по остаткам на счете. В качестве бонусов — 600 минут мобильной связи, страховка и возможность покупать ценные бумаги «Тинькофф» без комиссии. Все это — за 199 рублей в месяц. Наверное, не стоит напоминать, что любой договор с банком нужно читать очень внимательно: чтобы получать максимальный кешбэк, придется соблюсти все условия.
M.PrimeПодробнее
Подписки разных компаний иногда еще и сливаются в одну. Например, подписка «М.Видео» позволяет получить повышенный кешбэк на карту за покупку и скидку на услуги, но идет она только в комплекте с каким-нибудь сервисом, дающим доступ к контенту. M.Prime можно оформить вместе с «Яндекс.Плюсом» за 499 рублей в месяц, кинотеатрами Ivi, Okko или Megogo за 399 рублей или книжными сервисами «ЛитРес» или MyBook за 299 рублей.
«Мультитранспорт»Подробнее
Своя подписка появилась уже даже у Московского метрополитена. И нет, это не новый тарифный план «Тройки», а именно подписка, созданная совместно с «Яндекс.Go». «Мультитранспорт» — это безлимитный абонемент на общественный транспорт (целых семь видов!) и фиксированное количество поездок на такси. Пока подписка работает в тестовом режиме, поэтому цены на нее неизвестны, а подключиться к ней можно, отправив свои данные и указав модель телефона.
Delivery ProПодробнее
Помимо обычной подписки VK Combo, в ноябре 2021 года у VK запустилась и специальная подписка для любителей вкусно поесть. Теперь необязательно платить за все сервисы сразу, а можно оформить только Delivery Pro. Подписка позволяет разобраться с одним из самых неприятных минусов заказа готовой еды – высокими ценами на доставку, иногда превышающими стоимость блюд. Подписчики могут не платить за неограниченное количество доставок даже в повышенные часы спроса, а также получать скидки до 30 % на заказы навынос, доставку готовой еды и продуктов. Правда, предложение распространяется только на кафе и рестораны, отмеченные в приложении зеленой сумкой. Первый месяц Delivery Pro можно пользоваться бесплатно, потом она обойдется в 99 рублей.
Выгодно ли пользоваться подписками
Однозначно выгодно пользоваться подписками только в одном случае — если вам их подарили. Но даже тогда сервисы иногда просят привязать банковскую карту, так что не забывайте следить за сроком действия подписки и если больше не планируете ей пользоваться, то найдите, где ее можно отключить. Иногда с отключением возникают проблемы — оно или запрятано где-то в недрах приложения, или им занимается не слишком рвущаяся помогать служба поддержки.
Во всех остальных случаях придется посчитать, насколько часто вы пользуетесь конкретным сервисом и как много на него тратите. Некоторые компании позволяют оформить подписку на бесплатный тестовый период, а VK Combo и «Яндекс.Плюс» по итогам месяца сообщают пользователям, сколько им удалось сэкономить.
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