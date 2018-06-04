Некоммерческая студенческая организация AIESEC предлагает волонтерские летние стажировки в разных странах мира. Участникам придется оплатить билеты и визовые расходы, а также проживание и питание (15 тысяч рублей).

В частности, можно поехать волонтером в бразильскую школу серфинга (с 25 июня по 13 августа), снимать документальное кино в Китае (с 16 июля по 29 августа) или описывать жизнь и традиции столицы Марокко (с 20 июля по 31 августа).