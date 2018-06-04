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Менеджмент4 июня 2018

Куда еще можно успеть на стажировку Учебные программы и практики для тех, кто пока не определился с планами на лето

Каждое лето крупные компании проводят стажировки для студентов, правда, отправлять заявку обычно нужно заранее. The Village собрал список мест, куда еще можно попасть тем, кто хочет с пользой провести это лето.

Danone Twist

Продолжительность: 2 месяца

Города: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень

Для кого: будущие специалисты по HR, логистике и производству

danonetwist

Компания устраивает оплачиваемую стажировку для студентов 1–4 курсов бакалавриата, хорошо владеющих английским языком. Кандидатов, прошедших все этапы отбора, ждет оплачиваемая стажировка с перспективой остаться в штате. На некоторые специальности набор уже закрыт, но будущие специалисты по HR, логистике и производству могут послать резюме. Для технических специальностей важно профильное образование, для бизнес-направления достаточно желания учиться. Подать заявку можно до 10 июня.

Стажировка в Aviasales

Продолжительность: 1 месяц

Город: Москва

Для кого: будущие специалисты по рекламе и маркетингу

Intern Aviasales

Московский офис тревел-сервиса начинает собирать участников летней стажировки. Ими могут стать студенты старших курсов, интересующиеся маркетингом и рекламой. Они займутся анализом кампаний, обработкой фидбэка, поиском контактов рекламодателей и смогут поучаствовать в подготовке спецпроектов. За работу в течение 20-25 часов в неделю компания готова платить 500 долларов, а начинать можно по договоренности с руководителем.

Летняя программа от Look At Media

Продолжительность: с 10 июля по 17 августа

Город: Москва

Для кого: для студентов, интересующихся медиа

basics.lookatmedia

До 13 июня можно подать заявку на бесплатную летнюю программу Basics от Look At Media. Ее участники две недели будут слушать лекции по городской журналистике, дизайну, продюссированию и другим направлениям, затем последуют практические занятия и выпускной проект.

ULIP от Unilever

Продолжительность: 3 месяца

Города: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Тула, Киев

Для кого: для будущих специалистов в сфере снабжения, HR, маркетинга, финансов, исследований, IT и взаимодействия с клиентами

unileaders

В июле стартует новый поток бизнес-школы от Unilever. Сюда приглашают студентов 3–5 курсов, знающих английский. В процессе оплачиваемой стажировки студенты участвуют в решении актуальных для компании задач под руководством менторов.

IT-школа от КРОК

Продолжительность: 2–3 недели

Город: Москва

Для кого: для студентов 2–6 курсов технических вузов

croc

Практические занятия по разработке программ и многомерного хранилища данных, телекоммуникациям и построению IT-инфраструктуры пройдут в офисе компании. Подать заявку можно до 20 июня.

Зарубежные стажировки от AIESEC

Некоммерческая студенческая организация AIESEC предлагает волонтерские летние стажировки в разных странах мира. Участникам придется оплатить билеты и визовые расходы, а также проживание и питание (15 тысяч рублей).

В частности, можно поехать волонтером в бразильскую школу серфинга (с 25 июня по 13 августа), снимать документальное кино в Китае (с 16 июля по 29 августа) или описывать жизнь и традиции столицы Марокко (с 20 июля по 31 августа).

Редакция благодарит за помощь в создании материала платформу для студентов Changellenge.

Фотографии: обложка, 2 – UNILEADERS, 1 – DANONETWIST

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