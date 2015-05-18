С июня 2014 года численность сотрудников авиакомпании «ЮТэйр» сократилась на 42 % — с 7 235 до 4 171 человека. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные отчётности перевозчика.

Ещё летом 2014 года руководство анонсировало сокращение 30 % административного и технического персонала. Несмотря на то что «ЮТэйр» уже перевыполнила план по увольнениям, представители перевозчика не уточняют, продолжится ли оптимизация численности сотрудников в дальнейшем.

Одновременно с этим авиакомпания уменьшала и расходы на оплату труда. По итогам первого квартала 2015 года они сократились на 58,7 % — до 1,11 миллиарда рублей. При этом зарплата членов правления убыточной компании за этот год, наоборот, увеличилась на 26,5 % — до 65,86 миллиона рублей.

Финансовые потери «ЮТэйр», согласно данным отчётности за январь — март 2015 года, составили 1,44 миллиарда рублей. В первом квартале 2014 года компания, наоборот, получила прибыль в 228,11 миллиона рублей. Перевозчик надеется исправить ситуацию к концу 2015 года, выйдя на безубыточность.

По словам президента профсоюза лётного состава Мирослава Бойчука, всего за год без работы осталось около 100 командиров воздушных судов и больше 200 пилотов. Численность бортпроводников снизилась на 3 тысячи человек, а инженерно-технического состава — примерно на 2 тысячи человек.