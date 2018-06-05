«Я зарабатываю на прогулках с туристами» Сколько можно получать, организовав свою экскурсию или мастер-класс для пользователей Airbnb
«Впечатления» — раздел на Airbnb c турами и мастер-классами для туристов, которые может организовать любой горожанин. Год назад они запустились в Москве, а в мае подключили Петербург и начали прием заявок по всей России. Чтобы стать «хозяином впечатления», достаточно иметь подтвержденный профиль на сервисе и идею времяпровождения. Средняя цена столичного «впечатления» — 3 300 рублей, из которых 20 % уходит на комиссию сервису, а самый успешный организатор в Европе зарабатывает на развлечении туристов более 10 тысяч евро в месяц. The Village поговорил с организаторами прогулок по Москве о том, как они начали заниматься этим бизнесом и сколько на нем зарабатывают.
Идея
Екатерина Шипилова
архитектурный и исторический тур Explore Moscow Secret Places
Прошлым летом я запустила свой проект с экскурсиями на английском, при этом до этого у меня не было никакого опыта работы гидом — я работала в маркетинге, а потом над своим проектом по сбору макулатуры в офисах. Я просто начала много читать про город и сама составила программу.
Активно искала способы продвижения, и одна знакомая подсказала, что Airbnb запустил новый сервис Experiences. Чтобы разместить свой тур, пришлось немного покреативить — я придумала новый маршрут по тайным местам центра, который приоткрыл бы гостям другую сторону столичной истории и архитектуры. Какие-то места мне порекомендовали друзья, что-то я нашла в интернете, а потом просто гуляла по центру, видела интересное здание и добавляла его в маршрут.
На самом деле здания — это только зацепки, на основе которых можно раскрутить увлекательные истории. Вот есть Дом Союзов на Большой Дмитровке — в принципе, особо не примечательный. Но там в Колонном зале устраивали последнее прощание со всеми советскими лидерами после их смерти, поэтому можно рассказать много пикантного о Ленине и Сталине.
Люди приходят самые разные и из всех возможных стран. Был профессор робототехники из Южной Кореи, американка, которая работает на ООН в Азербайджане, политолог из Чили, который отказался от пирожков и пошел в Мавзолей, чтобы успеть до закрытия. В общем, это независимые путешественники, которые сами все планируют и любят делать что-то нестандартное, чтобы лучше узнать страну.
Заработок
Базовую цену на впечатление я уже поставила 1 600 рублей. Во-первых, Airbnb берет комиссию 20 %. Плюс в конце впечатления мы идем в атмосферную церковную лавку, где я угощаю гостей сбитнем и пирожками, то есть нужно было эти издержки тоже заложить в стоимость. Потом я начала варьировать цену: в выходные поднимала ее до 1 800 рублей, а на время чемпионата мира поставила 2 тысячи. И, судя по количеству бронирований, это комфортная цена.
В холодное время бронировали где-то одно-два впечатления в неделю. Обычно приходят от одного до четырех человек, то есть это практически частный тур, поэтому гостям очень нравится. В таком составе можно спокойно пообщаться, гости задают все интересующие их вопросы.
Чем больше отзывов, тем больше бронирований. Мне повезло: у меня уже больше 30 отзывов, и гости охотнее бронируют такое впечатление. Сейчас уже есть много заказов на лето, так что будет достаточно работы. Во время чемпионата мира есть даты, на которые уже полностью забронированы все места, пришлось даже поставить второй тур за день.
В низкий сезон у меня получалось зарабатывать около 10 тысяч рублей в месяц, в мае — уже раза в два больше. Посмотрим, как пройдет лето. График у меня гибкий: я сама ставлю удобную дату и время в календаре. Тур идет два часа, и еще немного времени уходит на переписку с гостями.
Идея
Юлия Манакова
тур по Даниловскому рынку Discover Russian Food Market
Я довольно много путешествую и часто сталкиваюсь со стереотипным представлением иностранцев о России. Поэтому давно хотела поделиться с ними взглядом изнутри. Часто пользуясь сайтом Airbnb для аренды жилья, обнаружила там новую услугу «Впечатления» и поняла, что это то, что мне нужно. Хотелось сделать что-то неформальное, не сильно избитое и в то же время популярное.
Изначально идея была показать местные промыслы. Потом идея сузилась до местных фермеров и продуктов, эта тема всегда меня очень увлекала. В детстве я проводила каждое лето в деревне, со своим хозяйством и домашней едой. В Москве мне очень этого не хватает, поэтому несколько раз я ездила волонтером на фермы. О еде могу говорить бесконечно и обожаю рынки. Так мой выбор пал на гастрономический тур по Даниловскому рынку. Тем более что такого рода экскурсии очень популярны по всему миру, а в Москве я успела стать одной из первых.
Сначала программа выглядела по-другому: я хотела сравнить рынки и фермерские проекты новой волны («Цветной» и LavkaLavka, например) и рынки для простых людей (вроде «Теплого Стана»). Но быстро поняла, что это очень затратно по времени и лучше выбрать что-то одно поближе к центру. Так, Даниловский показался самым удачным сочетанием традиций, современных трендов и выгодного расположения.
Организация тура
Перед публикацией предложения нужно все подробно описать сотрудникам Airbnb (они и советом помогут) и прислать несколько фотографий. Я поехала на рынок, все сфотографировала и остановилась на окончательной программе. Конечно, по ходу она немного менялась. Тут нужно учитывать мнение первых туристов, мне с ними очень повезло. Сразу посоветовали мне и воду принести, и карту России распечатать, и поменьше подарков дарить, чтобы не уйти в минус.
Думаю, я немного прогадала с ценой, учитывая спрос и ценовые предложения туристических компаний. Еще нужно не забывать про продавцов, им тоже не понравится, если все будут водить туристов только попробовать, поэтому стараюсь покупать у них дегустационные порции и часто беру что-нибудь для себя. Туристы, как правило, не хотят забирать с собой продукты. Разве что сыр копченый иногда купят.
По вопросам первых клиентов тоже становится многое ясно, что им интересно и что — не очень. Всегда собираю обратную связь и спрашиваю об ожиданиях. Тут для меня главное — относиться к людям как к своим гостям и новым друзьям, а не как к туристам или клиентам.
Также важно учитывать особенности работы платформы: нельзя поменять цену и время после бронирования хотя бы одним человеком. Нельзя поменять размер группы только на один день: если поставила максимум пять человек, то так будет во всех турах. Некоторые просят сделать индивидуальный, но я не могу закрыть бронирование. Еще проблема в том, что тур у меня заявлен на английском и на испанском языках, а люди не могут посмотреть, кто уже забронировал в этот день. Поэтому группы получаются смешанные, приходится переводить на ходу, это очень неудобно.
Заработок
На самом деле мой тур интересен большему числу людей, чем я ожидала. Люди очень разные: и путешественники, сошедшие с поезда из Владивостока, и семьи с детьми, путешествующие по Европе и заехавшие в Москву по пути, и парочки, приехавшие на выходные. В основном те, кто устал от стандартных экскурсий и хочет пообщаться с местными, поэтому они и вопросов о жизни в стране много задают. Думала, что только весной-летом (особенно во время чемпионата) будут бронирования, а они начались сразу же. Люди доверяют Airbnb, им проще заплатить через сайт, чем мучиться с оплатой российским турфирмам. Плюс у меня почти каждый день есть возможность провести тур, гибкость тут тоже очень важна.
Мне нужно немного времени для подготовки к туру: приготовить сырники, вырезать самодельный словарик и склеить подарочный мешочек для конфет. Делаю все вечером накануне. Сам тур с обедом в кафе (по желанию) укладывается примерно в 2,5–3 часа, иногда попадаются особо разговорчивые и любопытные, с которыми мы около четырех часов проводим вместе.
Заработок я бы не назвала большим. Все-таки у меня есть расходы, которые не всегда удается с точностью предсказать, плюс комиссия Airbnb. От одного человека совсем немного выходит, на пяти участниках (максимальный размер группы) можно заработать около 7–8 тысяч рублей за тур, но такое бывает редко. Количество бронирований тоже не предскажешь: какие-то недели пусто, а в какие-то несколько дней подряд туры, особенно во время чемпионата мира, конечно.
Но для меня тут много бонусов помимо денег: и знакомство с интересными людьми, и возможность помочь и поделиться своими знаниями о родной культуре, и практика языков.
Идея
Екатерина Краева
Я занимаюсь фотографией уже лет восемь, и я бы не узнала про раздел впечатлений, если бы год назад сам Airbnb не нашел меня и не предложил сделать несколько съемок для сайта. Ребята сами подали идею вести прогулку с фотографом, сославшись на то, что в Европе это самый продаваемый эксп (кстати, так случилось и в Москве).
Сейчас каждый может сделать селфи на телефон, поэтому хотелось предложить гостям нечто уникальное. Программу готовила исходя из того, что было бы интересно получить мне в этой ситуации — прогуляться в интересном месте, куда бы я не дошла сама, повеселиться, пообщаться, посидеть в кафе, прожить это время с местным и получить классную фотосерию.
Я много путешествую, хорошо говорю на английском и французском и довольно неравнодушный человек — эти качества помогают мне обеспечить нечто особенное для каждого гостя. Чаще всего гуляем по «Красному Октябрю» и далее в сторону Крымского моста — это идеальное место для любой погоды и времени дня. Активно отговариваю всех сниматься на Красной площади.
Заработок
Пока статистика говорит, что впечатлением интересовались около 900 человек за этот год, брони идут в среднем раз в неделю. Ребята приезжают со всего мира: из США, Сингапура, Бразилии, Англии, Индонезии, Кореи, многие из европейских стран, где-то треть из Китая. Бронируют в основном пары, которые хотят хорошие совместные фото, и одинокие путешественники, которые хотят пообщаться, получить живой взгляд на себя со стороны и воспоминания о городе.
В этом году я снимаю за 4 тысячи рублей в час, но для двухчасового впечатления поставила цену чуть меньше — 7 тысяч. Съемка во время чемпионата и праздников — 8–10 тысяч, потому что там и так все забронировано. После комиссии 20 % от общей цены остается 5 600. Думаю, не готова выходить за меньшую сумму — я трачу свои уникальные ресурсы. В последнее время в разделе фотографии появилась еще куча фотографов, которые демпингуют, чтобы заработать отзывы, но, видя их контент, я спокойна, да и количество броней не падает.
Фотографии: обложка – vvoe – stock.adobe.com, 1 – filtv – stock.adobe.com, 2 – Даниловский рынок, 3 – Nikolai Sorokin – stock.adobe.com