Я довольно много путешествую и часто сталкиваюсь со стереотипным представлением иностранцев о России. Поэтому давно хотела поделиться с ними взглядом изнутри. Часто пользуясь сайтом Airbnb для аренды жилья, обнаружила там новую услугу «Впечатления» и поняла, что это то, что мне нужно. Хотелось сделать что-то неформальное, не сильно избитое и в то же время популярное.

Изначально идея была показать местные промыслы. Потом идея сузилась до местных фермеров и продуктов, эта тема всегда меня очень увлекала. В детстве я проводила каждое лето в деревне, со своим хозяйством и домашней едой. В Москве мне очень этого не хватает, поэтому несколько раз я ездила волонтером на фермы. О еде могу говорить бесконечно и обожаю рынки. Так мой выбор пал на гастрономический тур по Даниловскому рынку. Тем более что такого рода экскурсии очень популярны по всему миру, а в Москве я успела стать одной из первых.

Сначала программа выглядела по-другому: я хотела сравнить рынки и фермерские проекты новой волны («Цветной» и LavkaLavka, например) и рынки для простых людей (вроде «Теплого Стана»). Но быстро поняла, что это очень затратно по времени и лучше выбрать что-то одно поближе к центру. Так, Даниловский показался самым удачным сочетанием традиций, современных трендов и выгодного расположения.

Организация тура

Перед публикацией предложения нужно все подробно описать сотрудникам Airbnb (они и советом помогут) и прислать несколько фотографий. Я поехала на рынок, все сфотографировала и остановилась на окончательной программе. Конечно, по ходу она немного менялась. Тут нужно учитывать мнение первых туристов, мне с ними очень повезло. Сразу посоветовали мне и воду принести, и карту России распечатать, и поменьше подарков дарить, чтобы не уйти в минус.

Думаю, я немного прогадала с ценой, учитывая спрос и ценовые предложения туристических компаний. Еще нужно не забывать про продавцов, им тоже не понравится, если все будут водить туристов только попробовать, поэтому стараюсь покупать у них дегустационные порции и часто беру что-нибудь для себя. Туристы, как правило, не хотят забирать с собой продукты. Разве что сыр копченый иногда купят.

По вопросам первых клиентов тоже становится многое ясно, что им интересно и что — не очень. Всегда собираю обратную связь и спрашиваю об ожиданиях. Тут для меня главное — относиться к людям как к своим гостям и новым друзьям, а не как к туристам или клиентам.

Также важно учитывать особенности работы платформы: нельзя поменять цену и время после бронирования хотя бы одним человеком. Нельзя поменять размер группы только на один день: если поставила максимум пять человек, то так будет во всех турах. Некоторые просят сделать индивидуальный, но я не могу закрыть бронирование. Еще проблема в том, что тур у меня заявлен на английском и на испанском языках, а люди не могут посмотреть, кто уже забронировал в этот день. Поэтому группы получаются смешанные, приходится переводить на ходу, это очень неудобно.

Заработок

На самом деле мой тур интересен большему числу людей, чем я ожидала. Люди очень разные: и путешественники, сошедшие с поезда из Владивостока, и семьи с детьми, путешествующие по Европе и заехавшие в Москву по пути, и парочки, приехавшие на выходные. В основном те, кто устал от стандартных экскурсий и хочет пообщаться с местными, поэтому они и вопросов о жизни в стране много задают. Думала, что только весной-летом (особенно во время чемпионата) будут бронирования, а они начались сразу же. Люди доверяют Airbnb, им проще заплатить через сайт, чем мучиться с оплатой российским турфирмам. Плюс у меня почти каждый день есть возможность провести тур, гибкость тут тоже очень важна.

Мне нужно немного времени для подготовки к туру: приготовить сырники, вырезать самодельный словарик и склеить подарочный мешочек для конфет. Делаю все вечером накануне. Сам тур с обедом в кафе (по желанию) укладывается примерно в 2,5–3 часа, иногда попадаются особо разговорчивые и любопытные, с которыми мы около четырех часов проводим вместе.

Заработок я бы не назвала большим. Все-таки у меня есть расходы, которые не всегда удается с точностью предсказать, плюс комиссия Airbnb. От одного человека совсем немного выходит, на пяти участниках (максимальный размер группы) можно заработать около 7–8 тысяч рублей за тур, но такое бывает редко. Количество бронирований тоже не предскажешь: какие-то недели пусто, а в какие-то несколько дней подряд туры, особенно во время чемпионата мира, конечно.

Но для меня тут много бонусов помимо денег: и знакомство с интересными людьми, и возможность помочь и поделиться своими знаниями о родной культуре, и практика языков.