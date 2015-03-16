Евгения Лямкина ведущий консультант департамента Fashion&Beauty Retail хедхантинговой компании «Агентство Контакт»

В последнее время увеличивается количество этапов собеседований при устройстве на работу (с кандидатами говорят не только менеджеры по персоналу, нанимающие менеджеры, но и руководители смежных функций), а сами этапы предполагают выполнение ещё и некоторых заданий. Я не говорю про таких работодателей, которые просят: «Напишите нам бизнес-план по открытию нового ресторана или новой сети магазинов, а мы его посмотрим и примем решение». Конечно же, это яркий пример задания, которое должно расцениваться как консалтинговая услуга с определённой ценой, и его не надо выполнять, не взвесив все риски.

Большинство компаний всё-таки дают тесты, не требующие разглашения коммерческой тайны и 100 часов для выполнения, а их содержание направлено на оценку важных для предстоящей работы качеств кандидата. Реакция большей части кандидатов на выполнение заданий очевидна: «Я не хочу, чтобы меня, как студента, проверяли на экзамене», «Я сейчас сделаю презентацию, мне откажут, а сами потом будут пользоваться», «У меня нет времени, чтобы работать на двух работах». И нас это не удивляет, так как в России эта культура только начинает зарождаться, и мы частично участвуем в её становлении.

Что проверяют с помощью заданий

Во-первых, результат задания показывает специалиста в условиях реальной работы. Например, одна из наших клиенток (крупная мультибрендовая розничная сеть) предлагала финалистам отбора на позицию директора по закупкам сделать презентацию на тему первых шагов на занимаемой должности. В ней должен был быть не только детальный анализ состояния дел, но и список инструментов для повышения эффективности работы, а также перечень конкретных поставщиков/брендов, с которыми планируется вести работу. Здесь оценивалась структурность мышления, умение смотреть на бизнес «с высоты птичьего полёта» и знание рынка.

Во-вторых, кейсы показывают мотивацию кандидата. Так как выполнение задания требует времени и определённых умственных затрат, вы ещё раз показываете серьёзность своих намерений, иногда сами отвечаете себе на вопрос: насколько это мне нужно? В условиях хантинга редких специалистов (иногда работодатель встречается с немотивированным профессионалом, который приходит просто познакомиться) это становится особенно актуальным. Потому что нанять «звезду» — это, конечно, очень хорошо, но и сама «звезда» должна для себя решить, насколько это важно ей самой. Обычно те, кто выполняют задания, не отказываются потом от офферов.

В-третьих, очевидно, что задания проверяют компетенции кандидата, которые нельзя выявить в условиях классического интервью. Один из наших клиентов — российский fashion-бренд — принципиально искал себе директора по стратегии из компаний другого сегмента. Кандидатам в качестве задания предлагалось подготовить детальный анализ рынка. Важный момент — источником информации должны были послужить только открытые источники (интернет, СМИ и др.). Компания так оценивала умение работать с большими объёмами новой информации и гибкость ума.

Советы по выполнению задания При получении задания убедитесь, что вы правильно поняли суть. Оговорите сроки выполнения и формат предоставления результата. Заранее предупреждайте компанию о смещении сроков, если это требуется. Не забывайте о том, что орфографические и прочие ошибки вам очков не прибавят, проверьте своё задание несколько раз. Позвольте себе покреативить, если формат это позволяет (вряд ли креативность будет к месту в тесте на позицию главного бухгалтера, а для маркетологов это обязательно).

На что обратить внимание

Процесс выполнения задания важен не меньше, чем его результат. Поэтому если вы для себя решаете, что компания и позиция вам интересны, задание вас не страшит и вы готовы его сделать, то не забудьте об организационном моменте: обязательно оговаривайте сроки выполнения, форму предоставления результата и постарайтесь по максимуму все эти условия соблюдать. Если, например, вы условились о недельном сроке, а сами ближе к дате понимаете, что не успеваете, то лучше об этом предупредить заранее, сказав, что для вас очень важен результат, а сбор определённых данных потребовал большего времени.

Сама форма подачи результатов задания важна не меньше. Представительство одного европейского fashion-бренда предложило кандидатам на позицию менеджера розничной сети сделать своего рода «лист проверки» по основным параметрам работы сети и дополнить его своими советами по улучшению работы. Так как задание заказчику отправляли мы, то через три дня у нас было три презентации, из которых только одна была оформлена в фирменном стиле компании с современными логотипами. Сам анализ был оформлен в таблицу, где из недостатков следовали пути исправления ситуации, при этом шрифт был одинаковый, буквы и заголовки никуда не ползли. Две другие презентации по содержанию не уступали, но их форма оставляла желать лучшего: безликие слайды на белом фоне и чёрный шрифт, отсутствие заголовков. Стоит ли говорить, что клиент выбрал первого кандидата.

Но при этом стоит заметить, что в большинстве случаев к заданиям стоит относиться проще: это должно быть своего рода развлечение и повод попробовать свои силы в будущей работе.