Ольга Арзамасцева генеральный директор биржи HR-заказов Hrtime.ru

Многие кандидаты думают, что раз кризис, то работы нет. Даже хорошие специалисты долго не могут найти новое место, теряют веру в себя. Но часто причина совсем не в компетентности сотрудника. Многие из таких специалистов просто плохо ориентируются в базовых этапах и терминах процесса поиска работы, имеют ложные представления о себе, о рынке, рекрутерах и сайтах с вакансиями. Вот какие ошибки совершают большинство кандидатов.

Поиск вакансии на одном сайте

HH.ru — не единственный сайт для поиска работы, больше 60 % вакансий находится не там. Более 450 тысяч вакансий размещаются на других онлайн-площадках, и если вы о них не знаете, это не в вашу пользу. Стоит также мониторить Superjob, Rabota.ru, Job.ru, Job-mo.ru и другие. Ваше резюме должно быть везде, где это только возможно, особенно если вы не претендуете на зарплату выше 70 000 рублей.

По нашим данным, только у 10 % кандидатов есть система работы с работными сайтами и правильная настройка отслеживания вакансий, дисциплина для систематической проверки и отправки резюме, упорство для внимательного просмотра.

Попадание в базы кадровых агентств

Не тратьте время на рассылку резюме в агентства: без актуальных вакансий это вам ничего не даст. База кандидатов, которая постоянно пополняется резюме, умело хранится и просматривается в случае появления вакансии, — это реальность двух-трёх профессиональных игроков с умной СRM и отлаженными бизнес-процессами. Для всех остальных же это, как правило, забытая папка в почте конкретного рекрутера.

Объём московского рынка кадровых услуг к 2014 году составил около 66 миллиардов рублей, при этом кадровых агентств чуть больше тысячи. Из них только половина имеет оборот больше 5 миллионов рублей в год и размещает вакансии на рекрутинговых сайтах. Список кадровых агентств можно увидеть на любой работной площадке. Остальные ищут кандидатов по открытым и бесплатным источникам: Avito, группы во «ВКонтакте», доски объявлений, LinkedIn, профессиональные форумы и так далее.

Надежда на социальные сети

Поиск работы в соцсетях не должен ограничиваться размещением поста в ленте Facebook и беглым поиском в LinkedIn. На практике не более 1 % вакансий размещается только здесь, основная часть всё же находится на работных сайтах, только лишь дублируясь в соцсетях.

Например, в профессиональной соцсети LinkedIn всего чуть более 800 российских вакансий — к слову, это меньше 0,1 % всех вакансий в стране. Если всё же вы рассматриваете этот модный канал, то ваше основное оружие в соцсетях — это резюме, способное привлечь хедхантера. Сделайте его полным: не помешает. Но грамотно распределяйте усилия и помните, что социальные сети — это пока ещё голый король кадрового рынка и предложений только отсюда ожидать не стоит.

Неудачное название резюме

Примерно 30 % размещённых вакансий не живые. Бывают вакансии, которые забыли снять. Обычно они подолгу висят и не обновляются, и это их важный отличительный признак. Кроме занятости или лени рекрутеров, этому есть и разумное объяснение: даже если человека нашли, то он на испытательном сроке, и лучше иметь запас из свежих резюме, чем оказаться в ситуации, когда нужен срочный поиск и нет времени на раскачку. Не тратьте на них время. Другие неактуальные вакансии висят на сайтах просто для оценки рынка. Очень часто и руководители, и рекрутеры размещают их, чтобы посмотреть отклики и проверить какие-то свои гипотезы. Каков спрос и предложение на рынке? Сколько стоит кандидат? Такие вакансии отличаются от настоящих отсутствием конкретики.

Откликаясь на вакансию через сайт, помните, что средняя длительность просмотра одного резюме — 2,5 секунды. Что ищет рекрутер? Совпадения с вакансией, начиная с названия вашей должности, и только потом уже конкретные достижения в цифрах и рекомендации. Поэтому не мудрите с резюме. Выясните, как называется на понятном рекрутерам языке то, что вы можете делать, и не поленитесь создавать резюме на каждую вакансию отдельно, в соответствии с её названием; пишите конкретные заслуги, а не размытый функционал; указывайте список рекомендателей. Ровно эти три момента можно и нужно указывать в сопроводительном письме.

Помните, что ваша вакансия находится всего лишь в человеческих руках рекрутера, который назовёт её так, как в штатном расписании, поместит туда, куда покажется понятнее (не всегда логичнее), она может быть не в топе и без функции автоматического обновления.

Пассивное ожидание

Рекрутеры не любят работу с откликами из-за количества спама и установки, что хороший работник сам работу не ищет, работа находит его. Та же ситуация и со статусом в LinkedIn «в поиске работы». Это всё слишком явно показывает вашу нужду и не всякому хедхантеру нравится. Особенно это касается средних управленческих позиций с зарплатой 100 000–150 000 рублей, где большой дефицит вакансий и серьёзный конкурс среди кандитатов.

Если вам нужна высокооплачиваемая работа, не ленитесь сделать список желаемых компаний, ищущих специалистов, похожих на вас, и дозвонитесь им сами. Не позвоните, а дозвонитесь им! Особенно это касается топ-вакансий и ключевых специалистов. Поймите: замученный рекрутер, получив 500–1 000 резюме на вакансию, не станет выбирать лучшие из всего объёма, да это и невозможно. Он выберет первых 20–30 соответствующих требованиям кандидатов и только с ними будет взаимодействовать. Остальные же шанса не получат.

Решившись на звонок, не начинайте разговор со слов «я отправлял вам резюме на вакансию и до сих пор не получил ответа». Старайтесь продать встречу на языке ваших преимуществ для интервьюера и данной работы, иначе шансов больше не станет. Приём на миллион: попросите коллег или знакомого рекрутера позвонить в HR-службу, разместившую вакансию, и порекомендовать вас в эту компанию.

В настоящее время это модно, и отказа ваш коллега, скорее всего, не получит.

Поиск идеального совпадения вакансии и навыков

Мало кто из кандидатов занимается тем, что у него получается действительно хорошо, и ещё меньше тех, кто пытается двигаться в направлении осознания своих сильных сторон. Совсем ничтожное количество тех, кто мыслит себя не в рамках определённой профессии и пытается перевести свои компетенции на язык возможных вакансий в других секторах.

Если человек работал с клиентами в банке и остался без работы, то с вероятностью в 90 % он и будет мыслить в терминах этого сектора и профессии, не пытаясь найти аналогов в смежных или других отраслях. Но зачастую поиск работы становится более успешным, если кандидату удаётся сконцентрироваться на решаемых задачах и расширить границы поиска, спроектировав несколько резюме.

Не бойтесь крутых вакансий. Знаете, как они рождаются? В 50 % случаев, когда появляется новая должность, руководитель просит рекрутера поискать аналогичный функционал в уже опубликованных объявлениях. Рекрутер находит наиболее полное и важное описание, которое и становится шаблоном для вакансии. Но вот в чём секрет: излишне амбициозное описание вакансии, часто включающее явно избыточный функционал, всегда отсечёт 15 % тех, кто реально подходит для этой работы, просто потому, что приличные кандидаты внимательно почитают описание и посчитают себя некомпетентными. Помните об этом эффекте Даннинга — Крюгера и не позволяйте ему мешать искать работу вашей мечты.

А что же всё-таки с рынком?

Ну и напоследок, самая пессимистичная оценка рынка труда от лидера рынка в февральских отчётах показывает, что спрос на персонал упал не больше, чем на 23 %, это даже не половина от того, что было в 2008 году. А вот коллеги из Superjob даже отмечают рост спроса на 4 % (сравнение к началу прошлого года). Рост числа вакансий подтверждает и отчёт портала Rabota.ru. Так что не стоит поддаваться панике.