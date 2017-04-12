Космонавт-блогер: «Человек счастлив в невесомости, хотя она очень коварна»

— Как можно описать ощущение невесомости словами?

— Это состояние свободного полета, парения. Оно очень тесно связано с романтикой и наслаждением. Человек счастлив в невесомости, хотя она очень коварна.

— Вы мечтали стать космонавтом в детстве?

— Не мечтал. Мечтал быть моряком, но не получилось. Хотя космонавтика тоже своего рода плавание, только звездоплавание. Я захотел стать космонавтом, когда был студентом МГТУ имени Баумана, в котором проходила встреча с руководителем полета, летчиком-космонавтом Владимиром Соловьевым. После нее многие и заразились идеей стать космонавтами.

— Почему вы стали блогером, нравится ли вам это?

— Идея делиться фотографиями пришла не мне. Это было обычное задание «Роскосмоса», от той команды, которая начала работать в 2014 году. По их заданию я начал вести и твиттер, и инстаграм. Но мне это понравилось. Когда я читаю комментарии, то чувствую, что ведение соцсетей очень полезно для тех людей, которые интересуются космонавтикой, это заряжает их идеей полета в космос. Чем больше таких людей, тем легче потом летать в космос.