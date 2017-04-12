Космонавт-блогер: «Человек счастлив в невесомости, хотя она очень коварна» Инстаграм-интервью со звездой социальных сетей @olegmks
Во всем мире 12 апреля отмечается День авиации и космонавтики, посвященный первому полету человека в космос. Накануне праздника The Village пообщался с действующим российским космонавтом Олегом Артемьевым, который ведет с орбиты популярный инстаграм-блог под ником @olegmks. Интервью прошло в новой версии Direct Instagram, которая официально запустилась 11 апреля: теперь в личных сообщениях можно отправлять и видео, которые самоустранятся после просмотра.
— Как можно описать ощущение невесомости словами?
— Это состояние свободного полета, парения. Оно очень тесно связано с романтикой и наслаждением. Человек счастлив в невесомости, хотя она очень коварна.
— Вы мечтали стать космонавтом в детстве?
— Не мечтал. Мечтал быть моряком, но не получилось. Хотя космонавтика тоже своего рода плавание, только звездоплавание. Я захотел стать космонавтом, когда был студентом МГТУ имени Баумана, в котором проходила встреча с руководителем полета, летчиком-космонавтом Владимиром Соловьевым. После нее многие и заразились идеей стать космонавтами.
— Почему вы стали блогером, нравится ли вам это?
— Идея делиться фотографиями пришла не мне. Это было обычное задание «Роскосмоса», от той команды, которая начала работать в 2014 году. По их заданию я начал вести и твиттер, и инстаграм. Но мне это понравилось. Когда я читаю комментарии, то чувствую, что ведение соцсетей очень полезно для тех людей, которые интересуются космонавтикой, это заряжает их идеей полета в космос. Чем больше таких людей, тем легче потом летать в космос.
Показательный случай: мне написали читатели из одного отдаленного от столиц села, что, помимо газеты «СПИД Инфо», они теперь выписывают журнал «Новости космонавтики», потому что подписаны на мои аккаунты в Instagram и Twitter.
Пока ты в космосе, не всегда получается отвечать на все комментарии, потому что есть проблемы с интернетом. Но и после возвращения на Землю, на самом деле, времени тоже не хватает. Обычно я стараюсь выделять полчаса-час в пятницу на то, чтобы ответить на вопросы.
— Какие навыки, полученные на орбите, пригодились дома?
— Здесь ровно наоборот: навыки, полученные на Земле, очень пригодятся в космосе. Тем, кто служил в армии, жил в общежитии, конечно, в космосе легче. Там приобретаются терпимость, доброжелательность, умение договориться с людьми — это очень сильно понадобится на орбите. Нужны, конечно, и навыки рабочих профессий: умение ремонтировать что-то, дружить с техникой, умение держать инструменты и работать с ними. Короче говоря, если человек самостоятельно может своими руками отремонтировать квартиру, ему и в космосе будет комфортно.
— Зачем сейчас вообще людям летать в космос?
— Цель космических полетов — сделать нашу жизнь на Земле более мирной, уютной, комфортной, открыть новые планеты, запасные планеты для нашей Земли, открыть новые миры.
— Что страшнее — взлет или посадка?
— И старт, и посадка — это одни из самых ответственных операций, или этапов, космического полета. Иногда считается, что посадка более опасна, чем старт. Но у всех космонавтов разные мнения на этот счет. Мне кажется, что старт и посадка равнозначны.
— Как вы относитесь к пустоте в космосе и что вас пугает?
— К пустоте в космосе я отношусь с уважением. Пытаюсь вспомнить, что пугает, но так ничего и не вспомнил. На самом деле, страх у космонавтов выбивается еще до первого полета на этапах общекосмической подготовки и тренировок. У нас есть специальная парашютная подготовка, которая позволяет действовать хладнокровно в любой экстремальной и экстраэкстремальной ситуации.
— Снятся ли вам кошмары?
— Кошмары как таковые в космосе не снились. Но есть повторяющийся сон, в котором ты летишь на побывку (недолгий отпуск. — Прим. ред.) на Землю, и потом получается так, что опаздываешь на свою ракету. Тогда, конечно, просыпаешься очень резво.
— В самолете томатный сок вкуснее, чем на земле. А есть еда, которая вкуснее в невесомости?
— Да, есть такое явление и в космосе. Например, творог с орехами. На МКС это настоящая валюта. Все его очень любят: и россияне, и американцы. Еще в космосе очень вкусное какао. Оно быстрее всего заканчивается.
— Где лучше — в космосе или на Земле?
— В космосе лучше работать, а жить — лучше на Земле. Идеально, если с утра улетать в космос на работу, а вечером возвращаться домой к семье.
— Как проходит ваше общение с семьей? Сколько времени вам дают на отдых?
— Когда ты в космосе, можно позвонить раз-другой по IP-телефонии, раз в неделю у нас есть возможность видеоконференции на 15–20 минут, мы пользуемся программой наподобие скайпа. В это время можно пообщаться с женой и ребенком или с гостями, которые специально для этого приходят к нам домой. Такая видеоконференция бывает и с Центром управления полетами.
Режим отдыха у нас такой: восемь с половиной часов — сон, а личное время примерно полтора-два часа в день. Но это время мы обычно тратим на дополнительную работу: эксперименты, техобслуживание. Время в космосе очень дорого, поэтому стараешься использовать его по полной на пользу дела.
— По какому часовому поясу работает МКС?
— Мы живем и работаем по Гринвичу, это сделано специально, чтобы было удобно и по справедливости для работы с ЦУПом в Королёве и в Хьюстоне в Америке. Утро и день определяется по часам. Глядя в иллюминатор, время не определишь: у нас 16 раз в сутки меняются день и тень.
В космосе ценишь каждую секунду, даже каждую миллисекунду. Оно летит очень быстро, если занят с утра до вечера. Как только есть время для того, чтобы ничего не делать, время тянется очень медленно.
— На ваш взгляд, есть ли где-то, кроме Земли, жизнь?
— Я верю и надеюсь, что есть. А кое-где и благодаря нашим космическим аппаратам уже есть.
— У космонавтов есть возможность что-то попросить прислать с Земли?
— Есть возможность попросить семью прислать что-то с грузовиком. Каждая семья может прислать для космонавта до пяти килограммов различных вещей: что-то вкусненькое или какие-то вещи, которые разрешено присылать. Можно попросить у Земли, если вдруг чего-то не хватает. Например, зубная паста не подходит или костюм парадный испачкался.
— А какой самый удивительный предмет, который люди привозили на МКС?
— Может быть, это музыкальные инструменты. Их было довольно-таки много: флейта, гитара, клавишные, губная гармошка. Это те самые удивительные вещи, которые помогают там жить.
— Как вы считаете, были ли американцы на Луне?
— Конечно, американцы были на Луне — для меня в этом сомнений никаких нет.
— Назовите лучший фильм о космосе.
— Один из самых достойных фильмов — это «Гаттака». Еще «Солярис» старый, «Одиссея» Кларка. На самом деле, все фильмы про космос надо смотреть. Все без исключения.
Поздравляю вас с Днем космонавтики! Желаю вам дожить и увидеть бриллиантовый век космонавтики, побывать с экскурсией на лунной базе, марсианской базе и в конце концов встретить добрых инопланетян.
Фотографии: Олег Артемьев / «Роскосмос»
Комментарии
хоть кто-то похвали "Гаттаку"
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