Создали сайт графический дизайнер Владимир Зимогоров и программист Илья Колмогорцев: в интервью The Village они рассказали, что создать патриотический ресурс их подвигли митинги оппозиции и всеобщее пренебрежение к стране. Алгоритм подсчета держится в тайне, но создатели уверяют, что рейтинг учитывает демографию: голос человека из небольшого города весит больше, чем жителя мегаполиса. Чтобы проголосовать, достаточно авторизоваться через аккаунт Facebook, «Вконтакте» или Twitter.

Пока проект We Love Russia не имеет практической пользы, но в будущем создатели намерены сделать его более интерактивным. Кроме того, в начале лета они собираются провести несколько городских акций в Москве и Петербурге.