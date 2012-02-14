В России выбирают самый любимый город Интернет-проект We Love Russia призван выяснить, насколько жители российских мегаполисов любят свои города, — Москву, согласно рейтингу, любят лишь 2,1 %.
Сайт Weloverussia.ru заработал в начале года и предлагает жителям России проголосовать за любимый город и сравнить «рейтинг любви» друг с другом. Первоначально были доступны только 12 мегаполисов с населением больше миллиона человек, однако несколько дней назад создатели подключили еще 25 крупных городов. На данный момент проголосовали почти четыре с половиной тысячи человек: самыми любимыми пока являются Екатеринбург, Кемерово, Ростов-на-Дону.
Создали сайт графический дизайнер Владимир Зимогоров и программист Илья Колмогорцев: в интервью The Village они рассказали, что создать патриотический ресурс их подвигли митинги оппозиции и всеобщее пренебрежение к стране. Алгоритм подсчета держится в тайне, но создатели уверяют, что рейтинг учитывает демографию: голос человека из небольшого города весит больше, чем жителя мегаполиса. Чтобы проголосовать, достаточно авторизоваться через аккаунт Facebook, «Вконтакте» или Twitter.
Пока проект We Love Russia не имеет практической пользы, но в будущем создатели намерены сделать его более интерактивным. Кроме того, в начале лета они собираются провести несколько городских акций в Москве и Петербурге.
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На сайте, кстати, можно не только проголосовать за свой город, но и посмотреть галереи с забавными фотографиями и рисунками, отражающими жизнь в России. А еще узнать интересные факты и познакомиться с городским фольклором. Например, в Новосибирске есть улица Планировочная, которая пересекается сама с собой и образует одноименный перекресток. Железнодорожный вокзал в Самаре является самым высоким в Европе. А в Омске упорно ходит легенда о некурящем водителе маршрутки, который слушает блюз и соблюдает все правила дорожного движения.
Владимир Зимогоров, создатель проекта We Love Russia: «Для многих сейчас стало национальной идей „с*бать из Рашки“. А ведь мы на самом деле живем в самой прекрасной стране на свете! На волне общей ненависти, всех этих митингов, протестов, провокаций нам хотелось сделать проект, который бы дарил положительные эмоции, который бы мотивировал людей что-то изменить. Ведь любовь к стране начинается с любви к своему городу. И пусть это будет даже просто лайк на сайте, чтобы виртуально поддержать свой город».
Комментарии
Просто все знаю, но не все признают [=
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