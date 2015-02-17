В технопарке университета ИТМО на Биржевой линии, 14 открыли мастерскую-лабораторию FabLab, сообщает пресс-служба Университета.

FabLab (fabrication laboratory) это площадка, предлагающая студентам возможность изготавливать необходимые им детали, модели и прототипы своих проектов на станках с программным управлением (3D-принтерах и сканере, УФ-принтере, лазерном гравёре и других). Также FabLab включает коворкинг-зону.

Лаборатория открыта с 14:00 до 20:00. Всё оборудование студентам предоставляют бесплатно.

В Петербурге есть и другие площадки формата FabLab. С одной из них — фаблабом Политехнического университета — ИТМО собирается сотрудничать.

Открытие FabLab для студентов ИТМО прошло 16 февраля. Завтра, 18 февраля, состоится официальное открытие площадки для прессы.