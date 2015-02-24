В Петербурге запустили кампанию за бесплатный проезд для студентов В Петербурге запустили кампанию за бесплатный проезд для студентов
Движение «Весна» запустило общественную кампанию «Проездного НЕТ» за бесплатный проезд студентов в общественном транспорте Петербурга. Активисты предлагают горожанам ставить подпись под петицией на специальном сайте.
По мнению инициаторов кампании, «в условиях сегодняшнего экономического кризиса и стремительного повышения цен сумма в 850 рублей за БСК для многих студентов стала просто неподъёмной».
Прошлой осенью движение «Весна» проводило похожую кампанию: тогда почти 60 тысяч человек подписали петицию за снижение стоимости БСК для студентов Петербурга. Однако Смольный не стал понижать плату за студенческий проездной — наоборот, с нового года его стоимость повысилась.