ГУП «Ленсвет» рассматривает возможность экономить средства за счёт отключения художественной подсветки по ночам. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на директора предприятия Сергея Мителева.

Речь идёт о возможном отключении 70 % подсветки с двух до пяти часов ночи. Это позволит сэкономить порядка 10 миллионов рублей в год.

Всего в 2015 году «Ленсвет» планирует потратить на оплату электроэнергии более 600 миллионов рублей. В эту сумму входит и подсветка, и уличное освещение.