Город4 марта 2015
В Петербурге хотят отключить подсветку зданий ради экономии В Петербурге хотят отключить художественную подсветку зданий ради экономии
ГУП «Ленсвет» рассматривает возможность экономить средства за счёт отключения художественной подсветки по ночам. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на директора предприятия Сергея Мителева.
Речь идёт о возможном отключении 70 % подсветки с двух до пяти часов ночи. Это позволит сэкономить порядка 10 миллионов рублей в год.
Всего в 2015 году «Ленсвет» планирует потратить на оплату электроэнергии более 600 миллионов рублей. В эту сумму входит и подсветка, и уличное освещение.
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