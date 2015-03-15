Температурные рекорды, продление ночного времени и приостановка работы «АСК» Температурные рекорды, продление ночного времени, приостановка работы «АСК» и другие важные городские события уходящей недели
Температурные рекорды
В прошлые выходные в Петербурге было побито два температурных рекорда. 8 марта воздух прогрелся до плюс 7,2 градуса. Прошлый рекорд был установлен в 1997 году, тогда в праздничный день потеплело до плюс 6,5 градуса.
В понедельник, 9 марта, был побит прошлогодний рекорд: температура поднялась до плюс 7,5 градуса, в 2014 году — до плюс 7,3 градуса.
Приостановка деятельности «АСК»
До 10 мая более чем миллиону петербуржцев и жителей Ленобласти придётся сменить полисы обязательного медицинского страхования. Это связано с тем, что одна из крупнейших страховых компаний, обслуживающих полисы, «АСК», приостановила свою деятельность.
Продление ночи
Из-за обращений петербуржцев, которым мешает спать шум на стройплощадках и во дворах, ночное время в городе будет начинаться в 22:00, а не в 23:00, как сейчас. Законодательное собрание Петербурга рассмотрит соответствующие поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях».
Частный трамвай
Консорциум компаний «ЛСР» и УК «Лидер» хочет взять в управление трамвайную сеть в Красногвардейском районе. Инвестор планирует потратить 6 миллиардов на реконструкцию путей, замену контактной сети, оборудование новых павильонов ожидания, закупку вагонов и строительство депо.
Один из самых дешёвых туристических центров Европы
Петербург вошёл в список самых дешёвых туристических центров Европы по версии сайта Price of Travel. Город попал на шестое место списка из-за падения курса рубля. На один день в Петербурге бюджетный путешественник тратит в среднем 3 440 рублей — это чуть больше 50 долларов.