Активисты Гринпис провели в центре Петербурга акцию за раздельный сбор и переработку отходов и полный отказ от сжигания мусора. На Исаакиевской площади, рядом со зданием местного парламента, активисты развернули 30-метровый плакат с надписью «Сжигать нельзя перерабатывать». В акции также приняли участие несколько персонажей: ожившая запятая, труба мусоросжигательного завода и бак для раздельного сбора.

Акция Гринпис обозначила начало работы сайта Stopmsz.ru, с помощью которого каждый петербуржец может отправить губернатору письмо с призывом ввести мораторий на сжигание мусора и предусмотреть в новой программе обращения с отходами раздельный сбор и переработку. Сайт будет работать до 1 мая — к этому сроку рабочая группа должна внести свои предложения по новой программе на утверждение правительства Петербурга.