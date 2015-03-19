Создатели музея-квартиры поэта Иосифа Бродского в доме Мурузи столкнулись с организационными сложностями. В частности, в музее пока не получится разместить подлинные издания и фотографии поэта. Причина этому — грибок, передаёт «Интерфакс».

32 вида грибка нашли при обследовании будущего музея Бродского

По словам директора музея Анны Ахматовой Нины Поповой, в квартире Бродского необходимо провести ремонт с микосептической обработкой, а также заменить трубы.

Ещё одна проблема: из-за отделения музейной части от комнаты соседки Бродского по бывшей коммунальной квартире не будет исторического входа, которым пользовался поэт. Вход сделают через чёрную лестницу. Посетитель музея будет сразу попадать на коммунальную кухню, в экспозиционное пространство.

Сейчас организаторы музея ищут возможность выкупа квартиры площадью 100 квадратных метров под будущим музеем-квартирой. Выкуп позволил бы создать входную зону, эвакуационные выходы, сделать возможным перевод музейного пространства из жилого статуса в нежилой. Открытие музея в доме Мурузи намечено на 24 мая.