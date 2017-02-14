Противники передачи Исаакия РПЦ выступили против проведения акций внутри собора В группе оргкомитета движения «Вставай на защиту Исаакия» считают, что такие акции дискредитируют протест
Оргкомитет кампании против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви не поддерживает протестные акции внутри самого собора. На своей странице в Facebook оргкомитет перечислил пять аргументов в подтверждение того, что подобные акции неуместны.
По мнению членов оргкомитета, акции внутри Исаакиевского собора наносят вред работникам музея, раскалывают протестующих, создают почву для дискредитации протеста и подменяют тему конфликта. Кроме того, оргкомитет указал, что не видит в акциях необходимости.
«Борьба против передачи Исаакиевского собора — это борьба за культуру, за сохранение музея и памятника для Петербурга и петербуржцев. После каждого перформанса внутри Исаакия наши противники начинают говорить, что на самом деле наша борьба — против православия», — посетовали активисты, подчеркнув, что даже среди их сторонников достаточно много православных верующих.
В январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о передаче собора Церкви. Это решение вызвало критику со стороны активистов, нескольких петербургских депутатов, городского Союза ученых, Союза музеев России. 28 января на Марсовом поле прошла акция протеста против передачи Исаакиевского собора Церкви, в которой приняли участие более тысячи человек. Городские власти не согласовали проведение митинга, поэтому организаторы — депутаты Заксобрания Борис Вишневский, Максим Резник и Алексей Ковалев — приняли решение провести акцию в формате встречи с избирателями. Позднее группа активистов устроила акцию протеста в самом Исаакиевском соборе. Депутаты петербургского парламента из фракций ЛДПР и «Единая Россия» потребовали привлечь активистов к ответственности.
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