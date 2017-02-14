вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Город14 февраля 2017

Противники передачи Исаакия РПЦ выступили против проведения акций внутри собора В группе оргкомитета движения «Вставай на защиту Исаакия» считают, что такие акции дискредитируют протест

РедакторРоман Чернянский

Оргкомитет кампании против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви не поддерживает протестные акции внутри самого собора. На своей странице в Facebook оргкомитет перечислил пять аргументов в подтверждение того, что подобные акции неуместны.

По мнению членов оргкомитета, акции внутри Исаакиевского собора наносят вред работникам музея, раскалывают протестующих, создают почву для дискредитации протеста и подменяют тему конфликта. Кроме того, оргкомитет указал, что не видит в акциях необходимости.

«Борьба против передачи Исаакиевского собора — это борьба за культуру, за сохранение музея и памятника для Петербурга и петербуржцев. После каждого перформанса внутри Исаакия наши противники начинают говорить, что на самом деле наша борьба — против православия», — посетовали активисты, подчеркнув, что даже среди их сторонников достаточно много православных верующих.

В январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о передаче собора Церкви. Это решение вызвало критику со стороны активистов, нескольких петербургских депутатов, городского Союза ученых, Союза музеев России. 28 января на Марсовом поле прошла акция протеста против передачи Исаакиевского собора Церкви, в которой приняли участие более тысячи человек. Городские власти не согласовали проведение митинга, поэтому организаторы — депутаты Заксобрания Борис Вишневский, Максим Резник и Алексей Ковалев — приняли решение провести акцию в формате встречи с избирателями. Позднее группа активистов устроила акцию протеста в самом Исаакиевском соборе. Депутаты петербургского парламента из фракций ЛДПР и «Единая Россия» потребовали привлечь активистов к ответственности.

Share
0
скопировать ссылку

Читайте также:

Город

Петиция против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Обращение собрало более 90 тысяч подписей

0
Город

Петиция против передачи Исаакиевского собора РПЦ Обращение собрало более 90 тысяч подписей

Эксперты — о том, приведет ли передача Исаакиевского собора РПЦ к протестам
Комментарии
Эксперты — о том, приведет ли передача Исаакиевского собора РПЦ к протестамСтоит ли ждать реакции горожан, сравнимой по накалу с борьбой против строительства «Охта-центра»?
9
Эксперты — о том, приведет ли передача Исаакиевского собора РПЦ к протестам
Комментарии

Эксперты — о том, приведет ли передача Исаакиевского собора РПЦ к протестам Стоит ли ждать реакции горожан, сравнимой по накалу с борьбой против строительства «Охта-центра»?

Город

РПЦ — о возможности вывести на улицы тысячи сторонников передачи Исаакия

С соответствующим заявлением выступил протоиерей Димитрий Смирнов

10
Город

РПЦ — о возможности вывести на улицы тысячи сторонников передачи Исаакия С соответствующим заявлением выступил протоиерей Димитрий Смирнов

Город

Петиция против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Обращение собрало более 90 тысяч подписей

0
Город

Петиция против передачи Исаакиевского собора РПЦ Обращение собрало более 90 тысяч подписей

Эксперты — о том, приведет ли передача Исаакиевского собора РПЦ к протестам
Комментарии
Эксперты — о том, приведет ли передача Исаакиевского собора РПЦ к протестамСтоит ли ждать реакции горожан, сравнимой по накалу с борьбой против строительства «Охта-центра»?
9
Эксперты — о том, приведет ли передача Исаакиевского собора РПЦ к протестам
Комментарии

Эксперты — о том, приведет ли передача Исаакиевского собора РПЦ к протестам Стоит ли ждать реакции горожан, сравнимой по накалу с борьбой против строительства «Охта-центра»?

Город

РПЦ — о возможности вывести на улицы тысячи сторонников передачи Исаакия

С соответствующим заявлением выступил протоиерей Димитрий Смирнов

10
Город

РПЦ — о возможности вывести на улицы тысячи сторонников передачи Исаакия С соответствующим заявлением выступил протоиерей Димитрий Смирнов

Комментарии

0 комментариев

Тэги

Сюжет

Места

Новое и лучшее

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»

Главные выставки осени

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга

Первая полоса

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
Гид The Village
Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
0
Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
Гид The Village

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Истории
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеряИ куда теперь сдавать ненужные вещи
0
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Истории

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря И куда теперь сдавать ненужные вещи

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»
Где ты живёшь

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»Дом, где работал Шагал и снимают кино

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»
Где ты живёшь

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном» Дом, где работал Шагал и снимают кино

Главные выставки осени
Планы на сезон

Главные выставки осениУорхол, Макаревич/Елагина и Саша Фролова

Главные выставки осени
Планы на сезон

Главные выставки осени Уорхол, Макаревич/Елагина и Саша Фролова

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
0
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября
0
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября

Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка
Отказаться от чайных пакетиковЧтобы жить экологичнее
2
Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка

Отказаться от чайных пакетиков Чтобы жить экологичнее

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
0
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?

Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
Гид The Village
Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
0
Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
Гид The Village

Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Квартира недели
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
8
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Квартира недели

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
0
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
1
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
1
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье

Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала
Ситуация
Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадалаКогда правила сервиса позволяют это сделать
0
Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала
Ситуация

Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала Когда правила сервиса позволяют это сделать

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос
Люди в городе

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос
Люди в городе

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос

У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
Покупка недели
У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
1
У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
Покупка недели

У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист

Главное: Отравление Навального
Ситуация
Главное: Отравление НавальногоМатериал обновляется
4
Главное: Отравление Навального
Ситуация

Главное: Отравление Навального Материал обновляется

AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра
Ситуация
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центраНо пустили на него не всех
0
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра
Ситуация

AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра Но пустили на него не всех

Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений
Видео
Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растенийВ гостях у «Мадам Фитиль»
0
Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений
Видео

Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений В гостях у «Мадам Фитиль»

Подпишитесь на рассылку