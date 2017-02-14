Оргкомитет кампании против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви не поддерживает протестные акции внутри самого собора. На своей странице в Facebook оргкомитет перечислил пять аргументов в подтверждение того, что подобные акции неуместны.



По мнению членов оргкомитета, акции внутри Исаакиевского собора наносят вред работникам музея, раскалывают протестующих, создают почву для дискредитации протеста и подменяют тему конфликта. Кроме того, оргкомитет указал, что не видит в акциях необходимости.



«Борьба против передачи Исаакиевского собора — это борьба за культуру, за сохранение музея и памятника для Петербурга и петербуржцев. После каждого перформанса внутри Исаакия наши противники начинают говорить, что на самом деле наша борьба — против православия», — посетовали активисты, подчеркнув, что даже среди их сторонников достаточно много православных верующих.

