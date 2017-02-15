К 100-летнему юбилею революций 1917 года Президентская библиотека представит масштабную коллекцию «1917 год», в которую войдут материалы о Владимире Ленине, Льве Троцком, а также других деятелях и событиях революционного периода. Об этом сообщается на сайте библиотеки.



В рамках коллекции будут представлены электронные копии архивных дел, редких книг, писем, фотографий, дневников и других документов, в том числе манифест об отречении от престола Николая II и телеграмма министра внутренних дел на имя дворцового коменданта о начале революции в Петрограде.



В открытый доступ материалы будут выложены в несколько этапов. 20 февраля на портале библиотеки появятся документы о рабочем движении и забастовках начала 1917 года, 27 февраля будет вывешен блок материалов о Февральской революции, а 6 марта обнародуют архив редких материалов «Отречение Николая II». Все документы будут представлены в течение года.



Также в рамках юбилея революции 15 марта в библиотеке планируется открытие выставки, раскрывающей ключевые революционные события февраля и октября 1917 года.