Президентская библиотека откроет революционные документы 1917 года В коллекцию «1917 год» вошли материалы о Владимире Ленине, Льве Троцком и других деятелях революционного периода
К 100-летнему юбилею революций 1917 года Президентская библиотека представит масштабную коллекцию «1917 год», в которую войдут материалы о Владимире Ленине, Льве Троцком, а также других деятелях и событиях революционного периода. Об этом сообщается на сайте библиотеки.
В рамках коллекции будут представлены электронные копии архивных дел, редких книг, писем, фотографий, дневников и других документов, в том числе манифест об отречении от престола Николая II и телеграмма министра внутренних дел на имя дворцового коменданта о начале революции в Петрограде.
В открытый доступ материалы будут выложены в несколько этапов. 20 февраля на портале библиотеки появятся документы о рабочем движении и забастовках начала 1917 года, 27 февраля будет вывешен блок материалов о Февральской революции, а 6 марта обнародуют архив редких материалов «Отречение Николая II». Все документы будут представлены в течение года.
Также в рамках юбилея революции 15 марта в библиотеке планируется открытие выставки, раскрывающей ключевые революционные события февраля и октября 1917 года.
Президентская библиотека заработала в 2009 году в Петербурге в бывшем здании Синода. Она специализируется на оцифровке редких документов и книг.
Читайте также:
По полочкам: Можно ли работать в библиотеках Мы попробовали поработать в разных библиотеках Петербурга и решили, что это лучше, чем офис и коворкинг
«Рвануло бы так или иначе»: Историк Борис Колоницкий — о революции 1917 года Почему 100 лет назад в России была свержена царская власть и как череда кризисов привела страну к Гражданской войне
В Манеже откроется выставка к юбилею Союза художников
В экспозиции представят около 2 тысяч работ в различных техниках
В Манеже откроется выставка к юбилею Союза художников В экспозиции представят около 2 тысяч работ в различных техниках
По полочкам: Можно ли работать в библиотеках Мы попробовали поработать в разных библиотеках Петербурга и решили, что это лучше, чем офис и коворкинг
«Рвануло бы так или иначе»: Историк Борис Колоницкий — о революции 1917 года Почему 100 лет назад в России была свержена царская власть и как череда кризисов привела страну к Гражданской войне
В Манеже откроется выставка к юбилею Союза художников
В экспозиции представят около 2 тысяч работ в различных техниках
Комментарии
Тэги
Сюжет
Места
Бренды