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Город17 февраля 2017

Фанаты «Зенита» поддержат передачу Исаакия РПЦ во время крестного хода Они пройдут колонной вокруг Исаакия вместе со священнослужителями

РедакторРоман Чернянский

Крупнейшее объединение болельщиков «Зенита» «Невский фронт» примет участие в крестном ходе в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, который пройдет утром 19 февраля. Об этом сообщается на странице фанатского объединения во «ВКонтакте».

«Невский фронт» с флагами и атрибутикой пройдет колонной вокруг Исаакия. «Крестный ход не является политической акцией или митингом, его цель — молитва и единение православных людей нашего города», — подчеркивают организаторы. Крестный ход станет продолжением утреннего богослужения, колонну возглавит епископ Царскосельский Маркелл. Начало молитвенного шествия запланировано на 10:30.

Региональная общественная организация «Невский фронт» возглавляется Александром Алехановым, известным как Шумахер, — одним из лидеров фанатского движения «Зенита» и депутатом 72-го округа Фрунзенского района.

В январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о передаче собора Церкви. Это решение вызвало критику со стороны активистов, нескольких петербургских депутатов, городского Союза ученых, Союза музеев России. 28 января на Марсовом поле прошла акция протеста против передачи Исаакиевского собора Церкви, в которой приняли участие более тысячи человек. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что в случае необходимости РПЦ также может вывести на улицы своих сторонников. «Мы соберем миллион», — обещал он.

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