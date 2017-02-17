Крупнейшее объединение болельщиков «Зенита» «Невский фронт» примет участие в крестном ходе в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, который пройдет утром 19 февраля. Об этом сообщается на странице фанатского объединения во «ВКонтакте».



«Невский фронт» с флагами и атрибутикой пройдет колонной вокруг Исаакия. «Крестный ход не является политической акцией или митингом, его цель — молитва и единение православных людей нашего города», — подчеркивают организаторы. Крестный ход станет продолжением утреннего богослужения, колонну возглавит епископ Царскосельский Маркелл. Начало молитвенного шествия запланировано на 10:30.



Региональная общественная организация «Невский фронт» возглавляется Александром Алехановым, известным как Шумахер, — одним из лидеров фанатского движения «Зенита» и депутатом 72-го округа Фрунзенского района.