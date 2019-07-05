«Эта надпись злит кого-то „ооочень нелегального“» от «Стенограффии» На стенке у «Музея камня» обновилась надпись «Легально»
«Стенограффия» обновила надпись на стенке у Музея Камню на Мамина-Сибиряка. Фотографию опубликовал идеолог фестиваля Евгений Фатеев.
«Наш сериал продолжается. Вообще забавно наблюдать, как многие говорящие о своей причастности к пост-модернистской парадигме, включенности в нее, начисто лишены иронии и самоиронии», — написал Фатеев.
Напомним, что работа «Легально» появилась в Екатеринбурге в ночь с 1 на 2 июня. Авторы сделали отсылку к первому фестивалю партизанского уличного искусства «Карт-бланш», который стартовал в 2018 году с рисунка «Эта надпись сделана нелегально, как и другие работы на фестивале „Карт-бланш“» на том же самом месте. Неизвестные изменили работу, натянув на нее большой презерватив.
Фотография: Евгений Фатеев
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