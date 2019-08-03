В Москве проходит новая акция оппозиции, требующей допустить на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму. Участники несогласованной демонстрации вышли прогуляться по Бульварному кольцу — марш растянулся от Арбата до Покровки. Как и на прошлом митинге 27 июля, силовики активно разгоняли протестующих, задержав более тысячи человек. Во время задержаний полицейские периодически прибегали к насилию: били людей, лежащих на плитке и вместе с велосипедами. Некоторых выносили из метро и даже из ломбарда.

The Village собрал видео и фото задержаний на шествии 3 августа. Снимки с прошлой акции можно посмотреть здесь.

