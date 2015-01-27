Терминал «Пулково-1» откроют 3 февраля после реконструкции, сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Реконструкция длилась меньше года: она началась в марте 2014-го.

Внешний облик здания практически не изменился. В терминале поменяли несущие конструкции, системы электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, противопожарные системы. Со стороны перрона к терминалу пристроили шесть телетрапов — всего выходов на посадку будет 16 против девяти в прежнем Пулкове.

Пулково-1 будет обслуживать пассажиров внутренних рейсов. Предполётный досмотр, регистрация пассажиров и багажа будут, как и прежде, проходить в главном здании нового терминала. В Пулково-1 пассажиры внутренних рейсов будут попадать через переходную галерею, соединяющую эти два здания. В центральной части Пулково-1 — зоне ожидания — расположатся кафе, рестораны и магазины.