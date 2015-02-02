Инфраструктура2 февраля 2015
На сайте комитета Смольного появился велосипедный раздел На сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры появился велосипедный раздел
На сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры появился раздел «Развитие велосипедной инфраструктуры», сообщается в группе «ВКонтакте» движения «Велосипедизация».
Раздел вынесли в отдельный блок на главной странице, он включает в себя страницы «Городской велопрокат „Велобайк“», «Установка велопарковок» и «Строительство велосипедных дорожек».
В информационной справке на титульной странице раздела указано, что сейчас в Комитете идёт работа по определению приоритетных направлений для развития веломаршрутов. По просьбе активистов велодвижений чиновники выделили Приморский и Выборгский районы как приоритетные.
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