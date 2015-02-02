На сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры появился раздел «Развитие велосипедной инфраструктуры», сообщается в группе «ВКонтакте» движения «Велосипедизация».



Раздел вынесли в отдельный блок на главной странице, он включает в себя страницы «Городской велопрокат „Велобайк“», «Установка велопарковок» и «Строительство велосипедных дорожек».

В информационной справке на титульной странице раздела указано, что сейчас в Комитете идёт работа по определению приоритетных направлений для развития веломаршрутов. По просьбе активистов велодвижений чиновники выделили Приморский и Выборгский районы как приоритетные.