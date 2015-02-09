Инфраструктура9 февраля 2015
Сколько составит штраф за нарушение правил платной парковки В «Цифре дня» — сколько составит штраф за нарушение правил платной парковки
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал закон о штрафах за нарушение правил платной парковки, сообщает «БалтИнфо».
3 000
рублей составит штраф
за нарушение правил платной парковки
Платить за парковку в центре Петербурга придётся с 1 мая 2015 года. Штрафовать будут автомобилистов, которые займут парковочное место без оплаты, заплатят меньше необходимого, превысят срок оплаченного времени более чем на 10 минут или опоздают с оплатой более чем на 15 минут после того, как припаркуются.
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