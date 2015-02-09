Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал закон о штрафах за нарушение правил платной парковки, сообщает «БалтИнфо». 

3 000

рублей составит штраф

за нарушение правил платной парковки

Платить за парковку в центре Петербурга придётся с 1 мая 2015 года. Штрафовать будут автомобилистов, которые займут парковочное место без оплаты, заплатят меньше необходимого, превысят срок оплаченного времени более чем на 10 минут или опоздают с оплатой более чем на 15 минут после того, как припаркуются. 