Офис недели (Петербург): C.Nord Офис в бизнес-центре «Фидель» с окнами во всю стену и кикером.
C.Nord — производитель охранных систем
Метраж: 800 кв. м
Офис Компании C.Nord занимает половину последнего этажа бизнес-центра «Фидель» с видом на Неву. Два года назад компания переехала сюда из здания Российского института радионавигации на площади Растрелли. C.Nord разрабатывает и производит системы охраны и мониторинга.
Интерьер нового офиса придумали друзья главы компании дизайнеры Дмитрий и Ольга Суворовы. C.Nord — первый арендатор помещения, так что пространство создавали с нуля, это заняло больше полугода. Сделали четкое зонирование, так как в компании 100 сотрудников, занятых в разных сферах деятельности. По левой стороне коридора в кабинетах с балконами работают руководители, справа трудятся программисты, инженеры, разработчики. Отдыхают и обедают сотрудники вместе. Офис чем-то напоминает небольшой аэропорт: желтые полосы разметки на полу, раздвижные двери, панорамные окна, хай-тек отделка. Переговорная совмещена с зоной отдыха, где, кроме диванов, кресел и плазменного телевизора, поставили кикер. В офисе есть массажный кабинет, куда любой сотрудник может прийти в течение дня по записи.
Комментарии
Зато сайт зализан под http://www.apple.com/ru/
http://www.cnord.ru/
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