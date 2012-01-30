Офис Компании C.Nord занимает половину последнего этажа бизнес-центра «Фидель» с видом на Неву. Два года назад компания переехала сюда из здания Российского института радионавигации на площади Растрелли. C.Nord разрабатывает и производит системы охраны и мониторинга.

Интерьер нового офиса придумали друзья главы компании дизайнеры Дмитрий и Ольга Суворовы. C.Nord — первый арендатор помещения, так что пространство создавали с нуля, это заняло больше полугода. Сделали четкое зонирование, так как в компании 100 сотрудников, занятых в разных сферах деятельности. По левой стороне коридора в кабинетах с балконами работают руководители, справа трудятся программисты, инженеры, разработчики. Отдыхают и обедают сотрудники вместе. Офис чем-то напоминает небольшой аэропорт: желтые полосы разметки на полу, раздвижные двери, панорамные окна, хай-тек отделка. Переговорная совмещена с зоной отдыха, где, кроме диванов, кресел и плазменного телевизора, поставили кикер. В офисе есть массажный кабинет, куда любой сотрудник может прийти в течение дня по записи.