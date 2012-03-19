Klassen — фирма занимается продажей кожи с 2001 года Метраж: 350 кв. м

Сотрудники: 7 человек

Компания Klassen занимается продажей кожи более 10 лет. Здесь покупают материалы петербургские дизайнеры, оформители интерьеров, мебельщики, обувные производители. 7 лет назад офис и склад открыли на территории бывшего советского обувного завода «Виктория», который сейчас превратился в офисный центр. В промышленных помещениях до сих пор продолжается ремонт. Интерьером занимался хозяин компании Сергей. Рабочее пространство он разделил на две зоны: небольшое офисное помещение и склад, где хранят кожу. Ежедневно сюда приходят десятки клиентов, но обстановку решили сделать максимально неформальной. Многие детали — подарки друзей и заказчиков, сделанные из кожи. Диваны и кресла, которых здесь в изобилии, Сергей приобрел на барахолке и заново обтянул. В глубине полок с рулонами кожи в аквариуме живет крокодиловый кайман — символ компании.