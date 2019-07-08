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Новости8 июля 2019

У здания ГЭС-2 установят солнечные батареи и систему фильтрации дождевой воды Экологичной будет и система вентиляции пространства

РедакторРоман Чернянский

Городское пространство, которое создадут в историческом здании ГЭС-2, будет использовать возобновляемые источники энергии.

На крыше здания бывшей электростанции, которое теперь принадлежит фонду V-A-C, установят солнечные батареи общей площадью 5 тысяч квадратных метров, что позволит вырабатывать до 10 % потребляемой энергии.

Экологичной будет и система вентиляции ГЭС-2: после реконструкции трубы бывшей электростанции начнут забирать чистый воздух с высоты 74 метра и подавать его вниз, где он будет распределяться по всему помещению.

Кроме того, в березовой роще рядом со зданием сделают систему фильтрации грунта, позволяющую собирать дождевую воду и снег. Очищенную фильтрами воду будут использовать в туалетах ГЭС-2 и для орошения растений.

«V-A-C придерживается главных принципов зеленого строительства, рационально используя ресурсы, стараясь минимизировать вред природе и создавая комфортный для посетителей микроклимат в здании. Именно поэтому здание ГЭС-2 претендует на получение сертификата LEED — признанной во всем мире рейтинговой системы экологически чистых и устойчивых зданий», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, установку стеклянной крыши и солнечных батарей планируют закончить осенью, после чего строители займутся внутренней отделкой помещений.

Общественное пространство площадью 17, 5 тысячи квадратных метров планировали открыть в здании бывшей электростанции в конце 2018 — начале 2019 годов, но теперь сроки перенесли на 2020-й. Проект для V-A-C разработало итальянское бюро Renzo Piano Building Workshop. Руководитель фонда Тереза Мавика настаивала, что ГЭС-2 — принципиально не музей, а скорее дом культур.

The Village рассказывал, каким было здание ГЭС-2 до реконструкции и на чем основан проект преобразования площадки.

Рядом с пространством фонда V-A-C также откроют пешеходную зону под Патриаршим мостом и причал.

Источник: пресс-служба Москомархитектуры

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