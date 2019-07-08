«V-A-C придерживается главных принципов зеленого строительства, рационально используя ресурсы, стараясь минимизировать вред природе и создавая комфортный для посетителей микроклимат в здании. Именно поэтому здание ГЭС-2 претендует на получение сертификата LEED — признанной во всем мире рейтинговой системы экологически чистых и устойчивых зданий», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, установку стеклянной крыши и солнечных батарей планируют закончить осенью, после чего строители займутся внутренней отделкой помещений.

Общественное пространство площадью 17, 5 тысячи квадратных метров планировали открыть в здании бывшей электростанции в конце 2018 — начале 2019 годов, но теперь сроки перенесли на 2020-й. Проект для V-A-C разработало итальянское бюро Renzo Piano Building Workshop. Руководитель фонда Тереза Мавика настаивала, что ГЭС-2 — принципиально не музей, а скорее дом культур.

The Village рассказывал, каким было здание ГЭС-2 до реконструкции и на чем основан проект преобразования площадки.

Рядом с пространством фонда V-A-C также откроют пешеходную зону под Патриаршим мостом и причал.



Источник: пресс-служба Москомархитектуры

