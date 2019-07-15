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Новости15 июля 2019

Госархив литературы и искусства попросил помочь ему бумажными полотенцами после пожара (обновлено) Государственный архив литературы и искусства эвакуировали

РедакторРоман Чернянский

обновлено

Государственный архив литературы и искусства, где 12 июля произошел пожар, попросил желающих помочь ему бумажными полотенцами. Бумага нужна, чтобы просушивать промокшие во время тушения документы.

В архиве советуют передавать или отправлять рулоны сотрудникам по адресу улица Выборгская, дом 3, корпус 2.

Обновлено (12 июля, 15:36)

МЧС сообщило о ликвидации возгорания в Государственном архиве литературы и искусства. Огонь потушили в 15:09 — спустя почти два часа после появления первой информации о нем. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, обошлось без пострадавших.

По словам спасателей, в здании горела «бумажная продукция» — архивные ли это документы или нет, пока неясно. Ущерб от пожара еще предстоит оценить.

12 июля, 14:05

Государственный архив литературы и искусства загорелся в Москве, сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на представителя экстренных служб и источник в службе технического надзора.

Из здания на Выборгской улице эвакуировали людей. «Происходит сильное задымление на верхних этажах здания, четвертом и пятом», — рассказал собеседник «РИА Новости».

В пресс-службе столичного главка МЧС заявили, что проверяют информацию о возгорании.

UPD (14:21): Директор РГАЛИ Татьяна Горяева рассказала «Говорит Москва», что задымление в здании архива произошло через два часа после ухода рабочих, которые меняли на пятом этаже деревянные стеллажи на металлические для усиления пожарной безопасности.

В корпусе на Выборгской, где обнаружили задымление, хранятся документы госучреждений, а самые ценные коллекции личных архивов находятся в другом здании, отметила Горяева.

Российский государственный архив литературы и искусства — крупнейшее хранилище страны, в котором находятся материалы по истории отечественной литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства и архитектуры.

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