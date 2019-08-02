Мэрия сообщила о согласовании митинга 10 августа на проспекте Сахарова. Организаторы это отрицают Оппозиционеры обвинили власти в попытках играть в политтехнологию
Московская мэрия сообщила о согласовании 10 августа на проспекте Академика Сахарова 100-тысячного митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Замглавы департамента региональной безопасности Василий Олейник заявил, что власти достигли договоренности по акции с независимым кандидатом Еленой Русаковой.
Сама Русакова, однако, заявила, что не получала документов о согласовании и не договаривалась с мэрией о митинге 10 августа, поскольку сейчас перед оппозицией стоит задача провести протестную акцию 3 августа, о которой с властями договориться не удалось.
По словам политика, она действительно ходила в мэрию, чтобы передать обращение депутатов о мерах безопасности в ближайшую субботу. «Итогами беседы не вполне удовлетворена. Обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа нельзя. А на 10 августа нужна публичная встреча со всеми заявителями», — подчеркнула Русакова.
В свою очередь, муниципальный депутат Илья Азар опубликовал письмо за подписью Русаковой с согласием на митинг на проспекте Сахарова 10 августа. По его словам, документ ему переслали «из заслуживающих доверия источников».
«Елена Леонидовна лично заверила меня, что эту бумагу не писала. Если это так, то мэрия пошла на подлог документа, что уже вообще ни в какие ворота», — заявил Азар.
Источник: «Интерфакс»
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