По словам политика, она действительно ходила в мэрию, чтобы передать обращение депутатов о мерах безопасности в ближайшую субботу. «Итогами беседы не вполне удовлетворена. Обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа нельзя. А на 10 августа нужна публичная встреча со всеми заявителями», — подчеркнула Русакова.

В свою очередь, муниципальный депутат Илья Азар опубликовал письмо за подписью Русаковой с согласием на митинг на проспекте Сахарова 10 августа. По его словам, документ ему переслали «из заслуживающих доверия источников».

«Елена Леонидовна лично заверила меня, что эту бумагу не писала. Если это так, то мэрия пошла на подлог документа, что уже вообще ни в какие ворота», — заявил Азар.



Источник: «Интерфакс»

