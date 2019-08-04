S7 вернулась к актуальному бренду — компания собрала достаточно денег на высадку миллиона деревьев Перевозчик месяц работал под брендом «Сибирь», чтобы обратить внимание на проблему лесных пожаров
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S7 Airlines собрала деньги на посадку миллиона деревьев в Сибири, где на протяжении лета горели леса. Теперь авиакомпания вернется к своему актуальному бренду: в течение месяца, пока шла кампания по сбору средств, перевозчик носил другое, историческое название — «Сибирь».
Первые деревья высадят 13 сентября на пяти гектарах в Новосибирской области. В октябре леса начнут восстанавливать и в Иркутской области. Всего на высадку деревьев уйдет два года.
Один из самолетов компании продолжит летать с надписью «Сибирь» на корпусе и контуром елочки на хвосте, чтобы напоминать о природоохранной акции.
2 августа, 10:07
S7 Airlines временно вернула свое историческое название — авиакомпания «Сибирь». Такое решение связано с запуском кампании по восполнению сгоревших сибирских лесов.
Перевозчик начал отчислять в специальный фонд по 100 рублей на посадку деревьев с каждого билета, проданного по сибирским направлениям на сайте компании или в ее мобильном приложении. «Сибирь» также перекрасит ливрею одного из своих самолетов.
На сайте авиакомпании можно самостоятельно пожертвовать деньги на инициативу, а участники программы лояльности S7 Priority могут перечислить мили со своего счета: каждые 500 миль позволят посадить одно дерево. Счетчик на сайте показывает, сколько деревьев уже можно посадить благодаря кампании.
«Сибирь — наша родина, мы не можем оставаться в стороне от экологической проблемы», — подчеркнул председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев. Авиакомпания вернется к названию S7, когда соберет сумму, достаточную для посадки миллиона деревьев.
В Сибири горит более 3 миллионов гектаров леса. По решению властей тушение происходит только на близлежащих к населенным объектам территориях. Борьба с огнем на труднодоступных землях признана экономически невыгодной.
Источник: пресс-служба S7
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