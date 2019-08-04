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S7 Airlines собрала деньги на посадку миллиона деревьев в Сибири, где на протяжении лета горели леса. Теперь авиакомпания вернется к своему актуальному бренду: в течение месяца, пока шла кампания по сбору средств, перевозчик носил другое, историческое название — «Сибирь».

Первые деревья высадят 13 сентября на пяти гектарах в Новосибирской области. В октябре леса начнут восстанавливать и в Иркутской области. Всего на высадку деревьев уйдет два года.

Один из самолетов компании продолжит летать с надписью «Сибирь» на корпусе и контуром елочки на хвосте, чтобы напоминать о природоохранной акции.

