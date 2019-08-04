В Иркутске благоустроят Падь Долгую Там заасфальтируют дорожки, установят световые опоры и скамейки
В Иркутске приступили к благоустройству Пади Долгой, которая разделяет микрорайоны Первомайский и Университетский. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Проект подготовили молодые архитекторы при непосредственном участии жителей.
«Жители Первомайского и Университетского давно нуждались в благоустроенной территории для семейного отдыха. Эта площадка очень важна для района. Она, по сути, является главным связующим звеном между жилыми домами и школой №55», — отметил мэр Дмитрий Бердников.
В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в парке заасфальтируют дорожки, установят скамейки, опоры освещения, а также гирлянду на протяжении всей пешеходной зоны, проведут формовочную и санитарную обрезку деревьев и устройство газона.
Кроме того, в новом городском пространстве установят качели, а также тематический детский городок «Терем». Дополнительно отремонтируют мост: укрепят железобетонное основание, восстановят подпорную стенку и ограждение, заменят покрытие. Работы планируется завершить в октябре 2019 года.
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