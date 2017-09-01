Дошкольница читает стихи Александру Бастрыкину Девочка обещала главе Следственного комитета «привлечь маму, если нужно»
1 сентября глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин посетил Петербургскую академию ведомства. В ходе церемонии в честь начала нового учебного года дети прочли Бастрыкину стихи, пишет «Фонтанка».
В этих стихотворениях дети заявили о своем желании работать в Следственном комитете.
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