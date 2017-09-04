23 сентября и 14 октября в 16:00 — экскурсия по кварталу 1833 года с Сергеем Сипатовым. Сбор у Музея нижегородской интеллигенции на улице Горького, 127.

27 сентября в 19:00 — в киноконцертном зале Арсенала состоится видеоэкскурсия «Осень на улице Шекспира» с визуальным антропологом и фотографом Натальей Викулиной. Экскурсия — результат большого исследовательского проекта, проведенного в 2016 году.