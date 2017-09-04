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Новости4 сентября 2017

Опубликована параллельная программа выставки «Обратно домой» Вход свободный

Организаторы выставки «Обратно домой» в Музее нижегородской интеллигенции опубликовали параллельную программу.

12 сентября в 19:00 — в медиатеке Арсенала пройдет творческая встреча с эстонской художницей Фло Касеару. Она создала собственный музей-квартиру, где живет и работает с 2013 года — проекты художницы связаны с переживаниями о родном доме.

23 сентября и 14 октября в 16:00 — экскурсия по кварталу 1833 года с Сергеем Сипатовым. Сбор у Музея нижегородской интеллигенции на улице Горького, 127.

27 сентября в 19:00 — в киноконцертном зале Арсенала состоится видеоэкскурсия «Осень на улице Шекспира» с визуальным антропологом и фотографом Натальей Викулиной. Экскурсия — результат большого исследовательского проекта, проведенного в 2016 году.

30 сентября в 18:00 — в галерее Futuro лекция Ильи Будрайтскиса «Интеллигенция: между этикой и политикой».

6 октября в 19:00 — в киноконцертном зале Арсенала творческая встреча с художником Иваном Новиковым «Изнутри/снаружи: фигура искусства в приватном пространстве». На примере художественных проектов последних лет в лекции рассмотрят роль искусства в частном доме. Зрителям покажут практики Яна Хута, Луис Лоулер, Ирины Наховой, Сюй Чжэня и других.

8 октября в 13:00 — экскурсия по выставке «Обратно домой» с Лялей Копыловой.

15 октября в 13:00 — экскурсия по экспозиции Музея нижегородской интеллигенции, которая сейчас находится в выставочном зале «Покровка, 8». Стоимость — 280 рублей.

21 и 28 октября в 13:00 — экскурсия по выставке «Обратно домой» с Артемом Филатовым.

Вход на все мероприятия, кроме экскурсии 15 октября, свободный.

 Ранее The Village сообщал, что 15 сентября в здании Музея нижегородской интеллигенции на Горького, 127 откроется выставка современного искусства «Обратно домой».

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