Одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова в Екатеринбурге У здания ГУ МВД по Свердловской области горожане периодически собираются с плакатами и лозунгами
У здания ГУ МВД по Свердловской области на Ленина, 17 жители Екатеринбурга встают на одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного за сбыт наркотиков. Фотографии с участниками акции появляются в соцсетях горожан.
8 июня к зданию ГУ МВД вышел политолог Платон Маматов, который простоял с плакатом «Вы подбросили наркотики Голунову?». Активиста не задержали.
9 июня на улицы вышел журналист «Делового квартала» Андрей Пермяков. По словам Пермякова, это его первый одиночный пикет.
10 июня коллегу по цеху поддержал уральский корреспондент «Новой газеты» Иван Жилин с плакатом «требую честного расследования дела Голунова». Полицейский на видео переписал его данные, после чего разрешил продолжить акцию.
Ивана Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы, когда он шел на встречу с коллегой. Корреспондент «Медузы» утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, на заседании он связал свое преследование с продолжающимся расследованием о похоронном бизнесе. The Village писал, как проходило задержание журналиста и какие нарушения допустила полиция. Заявление редакции по делу можно прочитать здесь.
Голунов сообщал о насилии со стороны полицейских. Две бригады врачей, осмотревших журналиста спустя двое суток после задержания, констатировали сотрясение головного мозга, гематому и подозрение на перелом ребер. Полиция сначала отказывала в госпитализации, однако позднее отвезла корреспондента «Медузы» в 71-ю больницу, врачи которой не нашли у Голунова серьезных травм. Адвокаты пожаловались в СКР и прокуратуру на действия полицейских.
Фотографии: 1,2 — Изольда Дробина
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