Одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова в Екатеринбурге

У здания ГУ МВД по Свердловской области на Ленина, 17 жители Екатеринбурга встают на одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного за сбыт наркотиков. Фотографии с участниками акции появляются в соцсетях горожан.

8 июня к зданию ГУ МВД вышел политолог Платон Маматов, который простоял с плакатом «Вы подбросили наркотики Голунову?». Активиста не задержали.

9 июня на улицы вышел журналист «Делового квартала» Андрей Пермяков. По словам Пермякова, это его первый одиночный пикет.