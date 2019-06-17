Екатеринбург не получит собор святой Екатерины к 300-летию города Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Бидонько
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько рассказал, что собор святой Екатерины не смогут построить к 300-летию города. Как сообщает корреспондент The Village, чиновник сказал это на пресс-конференции, посвященной итогам его полугодовой работы.
По словам Бидонько, строительство начнется только в конце 2020 года, а до этого нужно определиться с новым место для храма, взяв во внимание мнение горожан. Также он сообщил, что окончательный список мест для храма будет готов 20 июня, после чего пройдет опрос, а окончательно решение примут в сентябре 2019 года.
«Объект должен строиться на столетия. 2023 год — это символично, но есть нормативные сроки. Основательность и качество работ должны быть на высоком уровне», — заявил Бидонько
Напомним, что 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом очень эмоционально высказался местный митрополит Кирилл.
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