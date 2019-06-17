Екатеринбург не получит собор святой Екатерины к 300-летию города

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько рассказал, что собор святой Екатерины не смогут построить к 300-летию города. Как сообщает корреспондент The Village, чиновник сказал это на пресс-конференции, посвященной итогам его полугодовой работы.

По словам Бидонько, строительство начнется только в конце 2020 года, а до этого нужно определиться с новым место для храма, взяв во внимание мнение горожан. Также он сообщил, что окончательный список мест для храма будет готов 20 июня, после чего пройдет опрос, а окончательно решение примут в сентябре 2019 года.

«Объект должен строиться на столетия. 2023 год — это символично, но есть нормативные сроки. Основательность и качество работ должны быть на высоком уровне», — заявил Бидонько