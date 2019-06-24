Сколько стоит один из последних билетов из Грузии в Екатеринбург

После запрета на полеты в Грузию, введенного Владимиром Путиным, стали резко расти цены на последние билеты из Батуми в Россию. Цена на самый дешевый рейс обратно в Екатеринбург выросла почти в десять раз.

36 177 рублей стоит самый дешевый

билет на самолет «Победы» из Грузии в Екатеринбург 7 июля

Это место без багажа — за багаж дополнительно придется доплатить 2 тысячи рублей. При этом, из Екатеринбурга в Грузию до 8 июля можно улететь за 4-5 тысяч рублей.

Напомним, что с 8 июля российским авиакомпаниям запрещены перелеты в Грузию — указ подписал Владимир Путин, а в Грузии готовят аналогичный закон для своих компаний. Решение приняли на фоне массовых протестов в Тбилиси.