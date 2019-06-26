Общественник Дмитрий Москвин — о новом собрании рабочей группы по месту для храма святой Екатерины

Общественник Дмитрий Москвин в своем телеграм-канале «Коренной екатеринбуржец» рассказывает, как проходит собрание рабочей группа по организации опроса об окончательном месте для собора святой Екатерины. По словам уральца, сегодня на собрании отсутствует несколько депутатов и нет одного из представителей епархии.

Третье собрание началось с заявления, что Администрация больше не рассматривает сквер у Театра драмы как место для размещения. Главный архитектор города назвал 5 площадок, среди которых вновь акватория Городского пруда за Макаровским мостом. Депутат Тимофей Жуков предлагает убрать эту площадку, а депутат Александр Колесников, требует вернуть в список сквер, от которого уже отказалась епархия со словами «У нас есть рабочая группа, причем здесь мнение епархии и инвесторов?».

Снова цирк и шапито, а не работа. дмитрий москвин, общественник

По словам первого замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик, из пяти предложенных площадок мэрия предлагает оставить две: пустырь на Белинского-Фурманова и приборостроительный завод на Горького, 17. Три других — у Центрального стадиона на Татищева, за Макаровским мостом и на месте телебашни — вызовут споры и неудобства.