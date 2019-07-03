Инновационный трамвай «Уралтрансмаш», который не будут тестировать в Екатеринбурге

На заводе «Уралтрансмаш» журналистам показали новый низкопольный трамвай модели 71–418. Фотографии модели опубликовал паблик «Интересный Екатеринбург».

Низкопольный трамвай рассчитан на 320 пассажиров. В нем есть система демонстрации движения по маршруту, установлены приборы подсчета пассажиров, датчики для слежения за здоровьем водителя и система климат-контроля.

Вагон сделан из негорючего пластика. После ДТП пластиковую накладку можно снять, покрасить и снова выпускать его на пути. Срок эксплуатации такого вагона — 17–20 лет.