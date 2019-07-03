Инновационный трамвай «Уралтрансмаш», который не будут тестировать в Екатеринбурге Модель 71–418 представили журналистам и увезли на ИННОПРОМ
На заводе «Уралтрансмаш» журналистам показали новый низкопольный трамвай модели 71–418. Фотографии модели опубликовал паблик «Интересный Екатеринбург».
Низкопольный трамвай рассчитан на 320 пассажиров. В нем есть система демонстрации движения по маршруту, установлены приборы подсчета пассажиров, датчики для слежения за здоровьем водителя и система климат-контроля.
Вагон сделан из негорючего пластика. После ДТП пластиковую накладку можно снять, покрасить и снова выпускать его на пути. Срок эксплуатации такого вагона — 17–20 лет.
Среднерыночная стоимость такого вагона составляет 95 миллионов рублей. В бюджете Екатеринбурга в данный момент не предусмотрено таких средств на обновление трамвайного парка, поэтому первые трамваи поедут в Казань, Коломну и другие города.
Испытания трамвая пройдут осенью. В январе производитель планирует участвовать в торгах: моделью уже заинтересовались другие города. После презентации трамвай увезли на площадку «Екатеринбург-Экспо», чтобы подготовить к показу на выставке ИННОПРОМ с 8 по 11 июля.
Напомним, что на ИННОПРОМЕ в 2018 году «Уралтрансмаш» представил низкопольный трамвай 71-412, который успели протестировать на улицах Екатеринбурга.
Фотографии: «Интересный Екатеринбург»
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