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Новости11 июля 2019

Конец истории на стене «Легально» – «Нелегально» «Стенограффии» и «Карт-бланша» На стене появилось финальное послание от неизвестного автора

Конец истории на стене «Легально» – «Нелегально» «Стенограффии» и «Карт-бланша»
РедакторАлексей Шахов

На стене «Легально» у Музея камня на Мамина-Сибиряка неизвестные авторы попытались поставить точку в разговоре. Новая надпись появилась в ночь с 10 на 11 июля.

Напомним, что работа «Легально» появилась в Екатеринбурге в ночь с 1 на 2 июня. Авторы сделали отсылку к первому фестивалю партизанского уличного искусства «Карт-бланш», который стартовал в 2018 году с рисунка «Эта надпись сделана нелегально, как и другие работы на фестивале „Карт-бланш“» на том же самом месте. Неизвестные изменили работу, натянув на нее большой презерватив, после чего представители «Стенограффии» также дополнили работу, изменив текст.

Фотография: Миша Авдеев, itsmychat

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