Мосгоризбирком отказался зарегистрировать Илью Яшина в качестве кандидата в депутаты городской думы.

Власти признали превышение допустимой доли брака в подписных листах за Яшина. По его словам, письменные заявления граждан, подтвердивших подлинность своих подписей, рассматривать в избиркоме не стали, а самих избирателей не пустили на заседание ведомства.

Вместе с тем политика обвинили в использовании административного ресурса. «Якобы я незаконно ссылался на сайте муниципального округа на свои видео. Как вам такое? „Единая Россия“ в лице [проректора ВШЭ Валерии] Касамары, за которую чиновники расклеивают агитационные плакаты в торговых сетях, а советники управ собирают подписи, — она не использует административный ресурс. А я использую!» — возмутился Яшин в фейсбуке.



После заседания избиркома политик приехал на протестную акцию на Трубной площади, где призвал сторонников каждый день выходить на Трубную и принять участие в согласованном митинге на проспекте Сахарова 20 июля.