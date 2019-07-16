«Я, сука, не сдамся без боя»: Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму Политик продолжит протестовать вместе с другими оппозиционерами, которые ждут своих решений об отказе в регистрации
Мосгоризбирком отказался зарегистрировать Илью Яшина в качестве кандидата в депутаты городской думы.
Власти признали превышение допустимой доли брака в подписных листах за Яшина. По его словам, письменные заявления граждан, подтвердивших подлинность своих подписей, рассматривать в избиркоме не стали, а самих избирателей не пустили на заседание ведомства.
Вместе с тем политика обвинили в использовании административного ресурса. «Якобы я незаконно ссылался на сайте муниципального округа на свои видео. Как вам такое? „Единая Россия“ в лице [проректора ВШЭ Валерии] Касамары, за которую чиновники расклеивают агитационные плакаты в торговых сетях, а советники управ собирают подписи, — она не использует административный ресурс. А я использую!» — возмутился Яшин в фейсбуке.
После заседания избиркома политик приехал на протестную акцию на Трубной площади, где призвал сторонников каждый день выходить на Трубную и принять участие в согласованном митинге на проспекте Сахарова 20 июля.
Тем временем Мосгоризбирком уже зарегистрировал 216 человек из 290, предоставивших документы на регистрацию, еще 27 кандидатам отказали, включая футболиста Дмитрия Булыкина и директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма. Булыкин, по мнению оппозиционеров, — согласованный мэрией кандидат, которого специально выдвинули в округе Любови Соболь ради возможности снять его на фоне отказа независимым кандидатам.
Часть оппозиционеров, включая Соболь и Дмитрия Гудкова, пока пытаются доказать избиркому подлинность своих подписей, решение по ним примут сегодня. Также независимые кандидаты требуют встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой — не после 22 июля, как обещала Памфилова, а сегодня — в день окончания регистрации кандидатов.
Согласно опросам «Левада-центра», к началу июля Илья Яшин уверенно лидировал среди кандидатов в Мосгордуму по 45-му округу. Яшина и других оппозиционеров поддерживают независимые муниципальные депутаты, которые выходили с пикетами к Мосгоризбиркому и требовали от ЦИК честной проверки подписей.
Комментарии
вот вы говорите "политик", а какие политические заслуги у него?
блогер-ютубер в социально-политической нише, обличающий власть - да
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