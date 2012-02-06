В этом году билеты в кино и театр в День влюбленных стоят 10 рублей. Акцию, в которой участвует 30 городских площадок, придумал новый председатель комитета по культуре Дмитрий Месхиев. Ее намерены проводить в Петербурге ежегодно. Билеты можно приобрести с 9 февраля, не более двух в одни руки.

Театры покажут программные спектакли, среди которых «Евгений Онегин» в Михайловском, «Недалеко от Бога» в Комиссаржевке, «Любви все возрасты покорны» в Академической капелле и другие.

С репертуаром восьми государственных кинотеатров, которые принимают участие в акции, дела обстояли сложнее. После объявления программы в комитет по культуре стали поступать звонки с просьбами заменить фильмы Альмодовара и Сокурова на «более подходящие для семейного просмотра». В итоге 14 февраля покажут мелодраму «Джейн Эйр» режиссёра Кэри Фукунага, сборник романтических новелл «Любовь. Инструкция по применению» с Робертом Де Ниро и Моникой Беллуччи и документальную драму «Океаны» режиссёров Жака Клузо и Жака Перрена.