Вместо Альмодовара и Сокурова в День влюбленных за 10 рублей покажут мелодрамы и детские фильмы Билеты в 30 театров и кинотеатров города в День влюбленных будут стоить 10 рублей, но репертуар фильмов изменится на более праздничный. Акцию комитет по культуре будет проводить в Петербурге ежегодно.
В этом году билеты в кино и театр в День влюбленных стоят 10 рублей. Акцию, в которой участвует 30 городских площадок, придумал новый председатель комитета по культуре Дмитрий Месхиев. Ее намерены проводить в Петербурге ежегодно. Билеты можно приобрести с 9 февраля, не более двух в одни руки.
Театры покажут программные спектакли, среди которых «Евгений Онегин» в Михайловском, «Недалеко от Бога» в Комиссаржевке, «Любви все возрасты покорны» в Академической капелле и другие.
С репертуаром восьми государственных кинотеатров, которые принимают участие в акции, дела обстояли сложнее. После объявления программы в комитет по культуре стали поступать звонки с просьбами заменить фильмы Альмодовара и Сокурова на «более подходящие для семейного просмотра». В итоге 14 февраля покажут мелодраму «Джейн Эйр» режиссёра Кэри Фукунага, сборник романтических новелл «Любовь. Инструкция по применению» с Робертом Де Ниро и Моникой Беллуччи и документальную драму «Океаны» режиссёров Жака Клузо и Жака Перрена.
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Кроме этих картин, в программу включили детские и фантастические фильмы, а также номинированную на «Оскар» ленту «Артист» Мишеля Хазанавичуса. На Каннском кинофестивале после показа этого фильма зал 10 минут аплодировал стоя, а актеру Джону Гудману так понравилась идея режиссёра, что на роль в картине он согласился за 4 минуты.
Фильмы за десять рублей можно посмотреть в «Родине», «Дружбе», «Восходе», «Уране», «Заневском», «Фильмофонде» и в двух «Аврорах» — петербургской и петергофской.
Билеты продаются с 9 по 12 февраля в театральных кассах города и 14 февраля в кассах самих театров. Кстати, есть способ попасть на фильм или спектакль за десять рублей без кровавых очередей: на купленные до начала акции, то есть до 9 февраля, билеты скидка также распространяется. Разницу в цене можно получить в кассах театров в День всех влюблённых.
ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
- Александринский театр — «Иваны», 19:00
- Михайловский театр — «Евгений Онегин», 19:00
- Театр-фестиваль «Балтийский дом» — «Возвращение в любовь», 19:00
- Театр Комедии им. Н. П. Акимова — «Уловки Доротти Дот», 19:00
- Драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской — «Недалеко от Бога», 19:00
- Театр имени Ленсовета — Night and Day, 19:00
- Молодежный театр на Фонтанке — «Ночь ошибок», 19:00
- Драматический театр «Приют комедианта» — «Отдохнуть не желаете?», 19:00
- Театр «Мастерская» — «После Чехова», 19:00
- Театр-студия «Небольшой драматический театр» — «Оркестр», 19:30
- Драматический театр «На Васильевском» — «Самая счастливая», 19:00
- Театр музыкальной комедии — «Весенний парад», 19:00
- Академическая капелла Санкт-Петербурга — «Любви все возрасты покорны», 19:00
- Музыкально-драматический театр «Буфф» — «Казанова в России», 19:00
- Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева — «Конёк-горбунок», 12:00, «Бешеные деньги», 19:00, «Злая девушка», 20:00
- Детский музыкальный театр «Зазеркалье» — «Прекрасная Елена», 19:00
- Большой театр кукол — «Екклесиаст», премьера», 19:00
- Кукольный театр сказки — «Журавлиные перья», 14:00
- Театр марионеток им. Е. С. Деммени — «Гулливер в стране лилипутов», 18:00
- Детский драматический театр «На Неве» — «Маугли», 14:00
- Учебный театр «На Моховой» — «Трамвай „Желание“», 19:00
КИНОАФИША
КИНОЦЕНТР «РОДИНА»
11:30 — «Звериный отряд: код Марко Поло»
13:15 — «Мой папа Барышников»
15:00, 21:00 — «Артист»
17:00 — «Океаны»
18:45 — «Любовь. Инструкция по применению»
КИНОТЕАТР «АВРОРА»
КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
12:30, 14:30 — «Приключения в Тридесятом царстве»
16:30, 18:30 — «Война богов: Бессмертные»
КИНОТЕАТР «ДРУЖБА»
12:30, 14:00, 18:00, 20:00 — «Спирит: Душа прерий» (красный зал)
13:00, 15:00, 17:00, 19:00 — «Фантом» (синий зал)
КИНОТЕАТР «ЗАНЕВСКИЙ»
12:30, 14:30, 16:30, 18:30 — «Три богатыря и Шамаханская царица» (м/ф, розовый зал)
13:00, 15:00, 17:00, 19:00 — «Мой парень — ангел» (синий зал)
КИНОТЕАТР «УРАН»
14:00 — «Гномео и Джульетта» (м/ф)
16:00, 18:00, 20:00 — «Калачи»
КИНОТЕАТР «ФИЛЬМОФОНД»
14:20, 16:20, 18:30, 20:30 — «Упражнения в прекрасном» (зелёный зал)
15:00 — «Гора самоцветов 6» (малый зал)
13:50, 16:00, 18:00, 20:00 — «Джейн Эйр» (большой зал)
Комментарии
>на купленные до начала акции, то есть до 9 февраля, билеты >скидка также распространяется. Разницу в цене можно получить >в кассах театров в День всех влюблённых.
не знаю как в кассах ДТЗК, но вчера 8-ого числа на сайте была строчка, что до 9-ого приостановлены все продажи билетов на 14-ое. Так что разницу получат те кто купил сильно заранее.
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