Сегодня по всей стране, в том числе и в Петербурге, заработали участковые избирательные комиссии. Здесь можно получить открепительное удостоверение, найти свою фамилию в списках и узнать, как будут бороться с нарушениями на президентских выборах 4 марта.

Обустройство участков начнется за неделю до выборов, а пока специалисты ОАО «Ростелеком» устанавливают на 2 700 избирательных участках города и области видеокамеры, запись с которых будут транслировать в интернет.

Кроме камер, на участки привезут прозрачные урны для голосования, которые, по словам представителей избиркома, помогут избежать вбросов.

Избирательные комиссии работают с понедельника по пятницу, с 15:00 до 20:00. Для получения справки о работе комиссий открыта горячая линия по телефону 050.